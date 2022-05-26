Не было бы ни Приднестровья, ни крымской проблемы, ни донбасской. При каких условиях, рассказал Юрий Поляков

Юрий Поляков, писатель:

«Литературная газета», когда я ею руководил, занималась проблемой Украины очень активно. И у нас даже была такая рубрика, которая называлась «Севастопольские рассказы», где мы рассказывали, что происходило и в Крыму (еще до возвращения Крыма). И то, что все идет к созданию анти-России, конфронтации. Мы это все предсказывали. Другое дело, что этого не хотели слышать. К сожалению, это так. И многие процессы, которые там шли, не получали у нас никакой оценки. Мы писали про учебники эти украинские и про вот это вот создание такой альтернативной истории, которая не соответствует реальности. Я даже помню эпизод, когда мы решили восстанавливать рвущиеся связи с писателями украинскими. Как русскоязычными, так и украиноязычными.

И стали выпускать приложение, посвященное современной украинской литературе. В материале это было трудно. Переводить, все. Газета на самоокупаемости. Я помню, я пошел к очень большому чиновнику, отвечавшему за именно СНГ, и говорю: вот, помогите нам, «Литературной газете». Мы хотим эти связи рвущиеся восстанавливать. На что он мне сказал: а нас вообще не интересует Украина. Не наша тема. Понимаете? Эта тема все равно пришла. Что касается сегодняшней ситуации, «Литературная газета» снова вернулась в либеральное стойло, скажем так. Поэтому от нее ждать такого серьезного анализа не приходится. Это же неизбежно тоже происходит. Все к этому шло. А началось все, на мой взгляд, с того, что Советский Союз распался фактически стихийно. Вместо продуманной процедуры, как, скажем, выход Британии из Европейского союза.

Юрий Поляков:

Вместо оговаривания принадлежности тех или иных территорий, которые вошли в республики во время пребывания в СССР. Понимаете, в чем проблема? Ведь если было бы написано у нас в Конституции, что республика имеет право выйти, но в том территориальном виде, в котором вошла. А те районы, которые были присоединены в период пребывания в СССР, их принадлежность определяется плебисцитом. Вы же понимаете, что не было бы ни Приднестровья, ни крымской проблемы, ни донбасской. Никакой не было бы проблемы. Но этого никто не сделал. Я еще в своей публицистике 1990-х годов писал, что с этим алогизмом распада Советского Союза мы еще столкнемся, эти бомбы взорвутся. Вот они теперь рвутся.

Тут ничего не сделаешь. Грубо говоря, срабатывают законы геополитики, потому что открытый Гумилевым закон этнической комплиментарности положительной и отрицательной никто не отменял. И народы, которые заряжены отрицательной комплиментарностью, никогда не будут жить в одном государстве долгое время. Какое-то время можно их удерживать, но путем создания федерации Украина не пошла. Что могло бы остановить этот процесс. Не отменить, а остановить. Ну а в унитарном государстве это невозможно. Поэтому жалко, конечно. Война всегда – это трагедия, гибель людей. Но не надо нарушать законы геополитические. Я так смотрю на этот вопрос.

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