Благотворительная акция по донорской сдачи крови прошла в Беларуси по инициативе БСЖ

Инна Солдатенко, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, заместитель председателя Белорусского союза женщин:

5 сентября Генеральная Ассамблея ООН действительно учредила день благотворительности. Если вдуматься в смысл этого слова – благо творить. Это концепция, в принципе, существования и деятельности Белорусского союза женщин. Мы, конечно, не могли остаться в стороне. С учетом того, насколько востребованы в нашей стране, в связи с медицинской деятельностью, компоненты крови, мы решили вот этот день отметить именно так – сдачей крови.

Юрий Царев, ведущий:

Это очень благое дело. Я себе, честно говоря, представляю донором больше всего крепкого мужчину. Но маленькая хрупкая женщина сдает кровь. Сколько вы ожидаете участниц?