Благотворительная акция по донорской сдачи крови прошла в Беларуси по инициативе БСЖ

В Международный день благотворительности по инициативе Белорусского союза женщин проходит республиканская донорская акция под девизом «Женский союз помогает. Кровь – пациентов спасает».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Белаурсь – Инна Солдатенко, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, заместитель председателя Белорусского союза женщин.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Почему Белорусский союз женщин решил организовать такую донорскую акцию?
Инна Солдатенко, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, заместитель председателя Белорусского союза женщин:
5 сентября Генеральная Ассамблея ООН действительно учредила день благотворительности. Если вдуматься в смысл этого слова – благо творить. Это концепция, в принципе, существования и деятельности Белорусского союза женщин. Мы, конечно, не могли остаться в стороне. С учетом того, насколько востребованы в нашей стране, в связи с медицинской деятельностью, компоненты крови, мы решили вот этот день отметить именно так – сдачей крови.
Юрий Царев, ведущий:
Это очень благое дело. Я себе, честно говоря, представляю донором больше всего крепкого мужчину. Но маленькая хрупкая женщина сдает кровь. Сколько вы ожидаете участниц?
Инна Солдатенко:
Сказать точное количество участниц возможно будет только по окончании акции. Мы предполагаем, что их будет достаточное количество, потому что все наши регионы отозвались, с удовольствием присоединились к нашей акции. Акция будет проходить не только в Минске и минском регионе – во всех областных и районных центрах, где есть отделения гемотрансфузии. Я думаю, что нас будет много.
Подробности в видео.