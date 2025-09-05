Лукашенко предложили создать в Беларуси криптобанк

Актуализация законодательства в сфере цифровых знаков, дальнейшие шаги по развитию криптосектора, создание профильного банка, аналогов которому в мире пока нет. Эти темы звучали 5 сентября на совещании у Президента. Александр Лукашенко поставил принципиальный вопрос: способны ли мы гарантировать финансовую безопасность государства, учитывая высокие риски цифровой экономики. От ответа зависит, продолжится ли развитие криптоплатформ или работа с ними вовсе прекратится, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, сегодня сфера криптовалют регулируется Декретом Президента №8. В 2017 году, когда документ вступил в силу, он считался революционным и послужил образцом для законодательств в других странах. Но сектор цифровых платежных знаков крайне нестабильный, и, актуализируя законодательство, необходимо просчитать все риски.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка:

Сегодня обсуждался вопрос создания юрисдикции в Республике Беларусь, которая позволила бы существовать такому понятию, как криптобанк, и существованию таких институтов, как криптобанк. Президентом в целом было поддержано, при этом было обращено внимание, что на уровне Президента должны быть приняты все решения, чтобы потенциальным инвесторам все было понятно, как это будет функционировать, во-первых. Во-вторых, гарантии, по сути, будут на уровне государства и подписаны непосредственно Президентом в форме указа.

Регуляторная политика в криптосфере постоянно развивается. Участие в этой работе принимает широкий перечень госорганов: от Национального банка и Комитета госконтроля до аналитического центра при Президенте. Государство ставит надежные барьеры в случае выявления злоупотреблений и мошенничества. Вместе с тем эксперты предупреждают, что сегодня криптосфера – рискованное дело. Чтобы ей заниматься, нужны специфические знания. Людям, которые хотят случайно заработать, в данном секторе не место.