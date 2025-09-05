Тем временем хлеборобы Столбцовского района готовятся к фестивалю «Дожинки-2025», рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В 2025 году торжества пройдут в агрогородке Засулье. Здесь работы начались еще весной: заменили дорожное покрытие, отремонтировали жилые дома, социальные объекты. Стильным и современным стал Дом культуры: обновили стены, пол, потолок. Сделали хорошее освещение. Заканчивается ремонт и местной амбулатории. Подарок жителям – благоустроенный парк.

Светлана Михалевич, председатель Рубежевичского сельского исполнительного комитета:

В Год благоустройства в агрогородке Засулье, деревне Заречье был проделан большой объем работ. Заасфальтирована улица Социалистическая, был благоустроен детский сад, школа. В школе сделали совершенно новый стадион. Дом культуры сельский тоже преобразился. И каждый житель агрогородка и деревни благоустроили свои территории. Покрасили заборы, навели порядок на придомовых территориях.