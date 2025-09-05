Тем временем хлеборобы Столбцовского района готовятся к фестивалю «Дожинки-2025», рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Тем временем хлеборобы Столбцовского района готовятся к фестивалю «Дожинки-2025», рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
В 2025 году торжества пройдут в агрогородке Засулье. Здесь работы начались еще весной: заменили дорожное покрытие, отремонтировали жилые дома, социальные объекты. Стильным и современным стал Дом культуры: обновили стены, пол, потолок. Сделали хорошее освещение. Заканчивается ремонт и местной амбулатории. Подарок жителям – благоустроенный парк.
Светлана Михалевич, председатель Рубежевичского сельского исполнительного комитета:
В Год благоустройства в агрогородке Засулье, деревне Заречье был проделан большой объем работ. Заасфальтирована улица Социалистическая, был благоустроен детский сад, школа. В школе сделали совершенно новый стадион. Дом культуры сельский тоже преобразился. И каждый житель агрогородка и деревни благоустроили свои территории. Покрасили заборы, навели порядок на придомовых территориях.
Напомним, в 2025 году областной фестиваль тружеников села примет Заславль. К слову, праздник совпадает с юбилеем города. В 2025 году ему исполняется 1040 лет.