Почти 300 новых рабочих мест создадут в Минской области

В Минской области реализуют более 170 инвестиционных проектов в производственной сфере, благодаря которым планируется создать почти 300 новых рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечненском районе на старте запуска 9 инвестпроектов. Один из них на предприятии по производству кирпича и камня. Проект предусматривает освоение нового направления по изготовлению тротуарной плитки и бордюров из бетона методом вибропрессования. Сейчас происходит монтаж линии, которая будет полностью автоматизирована. Мощность составит 70 квадратных метров изделий в час.

Олег Мищенко, директор предприятия по производству кирпича и камня керамического:

Никакого ручного труда здесь не будет. С растворобетонным узлом, автоматической подачей и системой ColorMix, которая обеспечит выпуск продукции различных цветов. Людей мы будем обучать. Количество рабочих мест зависит от сменности. Если мы говорим об одной смене, то это где-то пять рабочих мест. Если круглосуточная работа, будет уже 15 человек.

В феврале на предприятии ввели в эксплуатацию солнечную станцию мощностью 240 киловатт. Это уже второй такой объект. Получаемая энергия используется в производстве, позволяя снижать затраты и повышать эффективность работы.