Лукашенко про украинских беженцев: это бедные люди, которые неделю вообще ничего не ели. И детки голодные

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пошли люди из Украины, притом это бедные люди. Это не на мерседесах. На велосипедах, пешком идут рожать к нам, детишек, стариков ведут к нам на территорию. Я попрошу, чтобы прежде всего брестский губернатор и гомельский (они держат это на контроле), еще раз надо им предложить: если не хватит мест там у них в санаториях и так далее (они заняты сегодня), чтобы мы могли принять этих бедных людей. Это бедные люди, которые по трое суток, по неделе вообще ничего не ели. И детки голодные.

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