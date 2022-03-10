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Лукашенко про украинских беженцев: это бедные люди, которые неделю вообще ничего не ели. И детки голодные

10 марта 2022 16:32
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Новости Беларуси. Белорусской армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 марта на совещании с руководством Министерства обороны. Повод для беседы – плановый контроль обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко про украинских беженцев: это бедные люди, которые неделю вообще ничего не ели. И детки голодные-1

Еще одно поручение главы государства не теряет своей актуальности уже долгих восемь лет. Речь об обеспечении нормальных условий для жизни людей, бежавших из Украины. За две недели таких почти полтысячи человек.

Лукашенко про украинских беженцев: это бедные люди, которые неделю вообще ничего не ели. И детки голодные-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пошли люди из Украины, притом это бедные люди. Это не на мерседесах. На велосипедах, пешком идут рожать к нам, детишек, стариков ведут к нам на территорию. Я попрошу, чтобы прежде всего брестский губернатор и гомельский (они держат это на контроле), еще раз надо им предложить: если не хватит мест там у них в санаториях и так далее (они заняты сегодня), чтобы мы могли принять этих бедных людей. Это бедные люди, которые по трое суток, по неделе вообще ничего не ели. И детки голодные.

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# Беженцы # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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