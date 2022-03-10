Виктор Хренин: мы выполняем задачи только по обеспечению безопасности Беларуси, и никаких других задач не будет

Новости Беларуси. Белорусской армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 марта на совещании с руководством Министерства обороны. Повод для беседы – плановый контроль обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы все – военнослужащие – находимся у себя на территории Республики Беларусь и выполняем задачи только по обеспечению безопасности нашей страны. И мы это делали, делаем и будем делать. И никаких других [задач – прим. ред.], как бы там кто-то ни пытался придумать инсинуации, не будет.

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