Щёкин: Запад забрасывает в Украину убийц со всего мира с определёнными целями. Одна из целей – это Чернобыльская АЭС

Новости Беларуси. Белорусской армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 марта на совещании с руководством Министерства обороны. Повод для беседы – плановый контроль обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Щекин, политолог:

Коллективный Запад преступно забрасывает на территорию Украины террористов, наемников, убийц, всех этих оголтелых негодяев, которые собрались со всего мира (с Балкан, из Сирии, из всех остальных стран, где проходили боевые действия), с определенными целями. Одна из целей – это Чернобыльская атомная электростанция. Как минимум цель преследует два задачи. Одна из задач – это шантажировать весь мир, вторая задача – это сделать катастрофу планетарного масштаба. Глава государства своими указаниями разморозить эту электросеть спас мир от ядерной катастрофы.

Читайте также:

«Докладывайте о малейшем передвижении и об их замыслах». Лукашенко высказался о наемниках на территории Украины

Лукашенко о ЧАЭС: аварийные системы могут работать месяц. А если отключатся? Надо предусмотреть все варианты

Лукашенко про украинских беженцев: это бедные люди, которые неделю вообще ничего не ели. И детки голодные