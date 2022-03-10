Лукашенко о ЧАЭС: аварийные системы могут работать месяц. А если отключатся? Надо предусмотреть все варианты

Новости Беларуси. Белорусская разведка обнаружила в Украине наемников, перемещающихся вдоль нашей границы к Чернобылю. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 марта на совещании с руководством Министерства обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспокойство вызывает и направление, в котором движутся наемники. Чернобыльская атомная станция – небезопасный объект, который в условиях военно-политической нестабильности не должен попасть под контроль наемников. Президент рассказал, что 9 марта вечером состоялся его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Речь шла про обстановку в районе станции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Президент Путин проинформировал меня, что происходит в районе Чернобыльской станции. Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими. Прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет, чтобы работать. Немало электроэнергии. Да, там остановлена Чернобыльская станция. Там хранилище ядерных отходов, и для процесса нужна как минимум холодная вода, для охлаждения. А это электричество. Электричества нет. Задействованы резервные мощности. Сегодня ночью, вчера вечером и утро наши специалисты работали на Чернобыльской станции, министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередач с советских времен есть, она законсервирована.