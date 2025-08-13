Животные стали чаще выбегать на дороги – где подстерегает опасность и как её избежать?
Природоохранные организации и ГАИ обеспокоены ростом числа ДТП с участием диких животных. На дорогах Беларуси зафиксированы почти 3 тысячи таких аварий. Это данные статистики за 7 месяцев. Всего за 2024-й обнаружили более 3,7 тысячи травмированных или погибших на дороге диких животных. В списке косули, лоси и даже зубр. Чтобы предупредить водителей и спасти животных, на предприятии «Белдорцентр» оперативно разработали карт-схему основных мест, где может произойти фатальная встреча, и разместили ее у себя на сайте.
Где подстерегает опасность и как ее избежать – в репортаже Анны Корольчук.
Дмитрий Шигалев – водитель с 15-летним стажем. С регулярными поездками связана личная и профессиональная жизнь: каждый день мужчина курсирует между домом в Гомеле и работой в Буда-Кошелево. Трассу М8 изучил как свои пять пальцев, но знакомый путь преподносит сюрпризы – на этом участке дороги встречаются дикие животные.
Дмитрий Шигалев, житель Гомеля:
Пару недель назад ехал поздно вечером из Буда-Кошелево в Гомель, домой, перебегала дорогу косуля. Там, где я не предполагал, что она может появиться. И только благодаря опыту удалось объехать ее. Чаще всего знаю, где находятся по своему маршруту следования, поэтому стараюсь быть готовым, смотреть внимательно по сторонам. Но я же езжу не только по своему знакомому маршруту, регулярно езжу там, где не знаю.
Водитель отмечает: животные стали чаще выходить к трассам, особенно ближе к ночи. Это подтверждает и статистика. Так, в Гомельской области за этот год зафиксировано 414 ДТП с их участием, что почти на четверть больше, чем в 2024 году. В результате происшествий в регионе погибло 425 диких особей.
Вячеслав Горячий, заместитель начальника Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
Если столкновения избежать не удалось, то о факте ДТП с участием дикого животного водитель обязан сообщить сотрудникам ГАИ. При обнаружении в охотничьих угодьях, в том числе на дорогах, раненых, травмированных, больных либо погибших диких животных запрещается самовольно добивать их, разделывать или перемещать, транспортировать их туши либо части туш. За нарушение этого требования предусмотрена административная либо уголовная ответственность.
Подробности в видео.