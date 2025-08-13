Животные стали чаще выбегать на дороги – где подстерегает опасность и как её избежать?

Природоохранные организации и ГАИ обеспокоены ростом числа ДТП с участием диких животных. На дорогах Беларуси зафиксированы почти 3 тысячи таких аварий. Это данные статистики за 7 месяцев. Всего за 2024-й обнаружили более 3,7 тысячи травмированных или погибших на дороге диких животных. В списке косули, лоси и даже зубр. Чтобы предупредить водителей и спасти животных, на предприятии «Белдорцентр» оперативно разработали карт-схему основных мест, где может произойти фатальная встреча, и разместили ее у себя на сайте. Где подстерегает опасность и как ее избежать – в репортаже Анны Корольчук.

Дмитрий Шигалев – водитель с 15-летним стажем. С регулярными поездками связана личная и профессиональная жизнь: каждый день мужчина курсирует между домом в Гомеле и работой в Буда-Кошелево. Трассу М8 изучил как свои пять пальцев, но знакомый путь преподносит сюрпризы – на этом участке дороги встречаются дикие животные.

Дмитрий Шигалев, житель Гомеля:

Пару недель назад ехал поздно вечером из Буда-Кошелево в Гомель, домой, перебегала дорогу косуля. Там, где я не предполагал, что она может появиться. И только благодаря опыту удалось объехать ее. Чаще всего знаю, где находятся по своему маршруту следования, поэтому стараюсь быть готовым, смотреть внимательно по сторонам. Но я же езжу не только по своему знакомому маршруту, регулярно езжу там, где не знаю.

Водитель отмечает: животные стали чаще выходить к трассам, особенно ближе к ночи. Это подтверждает и статистика. Так, в Гомельской области за этот год зафиксировано 414 ДТП с их участием, что почти на четверть больше, чем в 2024 году. В результате происшествий в регионе погибло 425 диких особей.