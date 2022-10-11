Как музыка влияет на душу человека? Маэстро Александр Анисимов о работе и сотрудничестве с Церковью

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ мы поговорили с маэстро Александром Анисимовым, народным артистом Беларуси, главным дирижером Государственного симфонического академического оркестра.
Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ мы поговорили с маэстро Александром Анисимовым, народным артистом Беларуси, главным дирижером Государственного симфонического академического оркестра.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Александр Михайлович, вы с музыкой всю жизнь. Какое воздействие музыка, искусство оказывает на душу человека?
Александр Анисимов, народный артист Беларуси:
Я думаю, что это не может обойти никого. Мы сейчас находимся с вами в филармонии. К слову, слово «филармония» иностранное. Самое лучшее слово для этого заведения – храм. Это храм музыки. Почему? Потому что люди сюда приходят, чтобы стать богаче, получить какую-то новую информацию в плане красивой какой-то идеи. Этой идее я служу, и я горжусь этим. Я, например, 6-летним мальчонкой пел и даже зарабатывал конфеты и так далее, потому что дедушка меня просил петь на свадьбах, он сам играл на гармошке. В общем, я уже тогда был артистом. А потом учиться. Учился я долго, как и почти все мои коллеги. И сейчас еще продолжаю учиться.
Олег Лепешенков:
И слава богу. Человек молод, пока он учится.
Александр Анисимов:
Наверное, да. Во всяком случае служить этому пути – это очень непросто. Требует и таланта большого, и труда огромного, и познаний больших. Чтобы передать эту планиду свою другим, нужен какой-то дар. Если он есть, то им надо пользоваться.
Олег Лепешенков:
В вашей творческой копилке совместные проекты в том числе с архиерейским хором Свято-Духова кафедрального собора. Оратория «Страсти по Матфею», «Чернобыльская литургия». Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от этих совместных проектов. В чем единство симфонической и хоровой музыки? Что эти проекты принесли вам и зрителям?
Александр Анисимов:
Надо заметить, что я по первой своей специальности хоровик. Безумно люблю хоровую музыку. Каждый мой визит в наш собор для меня большая радость. Я очень люблю эту атмосферу. Она дает понимание многих вещей и на светскую музыку, а не только на то, что мы исполняли «Страсти по Матфею», «Чернобыльскую литургию». Мало того, что профессионалы написали эту музыку, там все замечательно по всем законам. Но еще и их отношение к слову идет и на мои мысли по поводу светской, симфонической музыки. Мы с радостью работаем вместе и у нас есть интересные задумки и планы.
Протоиерей Иоанн Задорожин, председатель Совета по культуре Минской епархии:
Само слово «культура» предполагает духовный рост человека, взращивание человека, внутренней его стороны. Поэтому, конечно, соприкосновение культуры церкви и музыки (особенно классической) очень важно. Потому что здесь происходит такая проповедь именно с другой стороны. Не так, как в храме. Слово божие живо и действенно, оно проникает во всю вселенную. На сцене в музыкальном сопровождении оно звучало совершенно особенно. Потому что это музыкальное осмысление слова божиего, страданий спасителя, оно не знаю, кого может оставить равнодушным. Поэтому с большими удовольствием и радостью участвовали представители церкви – не только я, это и архиерейский хор Свято-Духова кафедрального собора, и сами зрители. Было очень много людей верующих, которые привлекала и будет привлекать музыка, сопряженная со словом божием.
Виталий Соболевский, регент архиерейского хора Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Голос – это единственный музыкальный инструмент, который сотворил сам господь. А уже инструменты были сотворены руками человека. Но когда и голос, и инструменты музыкальные объединяются, мы получаем полную гармонию, умиротворение, красоту и во главе этого всего стоит, конечно же, дирижер. Так у нас и родилась «Чернобыльская литургия» авторства митрополита Ионафана (Елецких). А потом уже «Страсти по Матфею» митрополита Илариона. Хотелось бы поблагодарить уважаемого Александра Михайловича за то, что он делает для нашей страны, Беларуси. За то, что он делает для каждого зрителя, музыканта. И, конечно, пожелать ему неиссякаемой энергии и многое лета.
Олег Лепешенков:
Александр Михайлович, 8 октября вам исполнилось 75 лет. Я знаю, что грядет большой концерт. Что вы приготовили зрителям?
Александр Анисимов:
Я хотел наш коллектив показать в самом выгодном свете. Поэтому так и построена программа. Мы взяли произведения разных эпох: музыка Баха, Шестаковича, Рихарда Штрауса – это первое отделение. А во втором отделении задуман очень необычный проект, потому что сочинение это очень долго не исполнялось – может, лет 60, я думаю, даже больше. Я надеюсь, что это будет оценено нашей публикой. И участие трех хоров: капелла, камерный хор наш и филармонический и хор госетелерадио.
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