Как музыка влияет на душу человека? Маэстро Александр Анисимов о работе и сотрудничестве с Церковью

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ мы поговорили с маэстро Александром Анисимовым, народным артистом Беларуси, главным дирижером Государственного симфонического академического оркестра. «6-летним мальчонкой пел и даже зарабатывал конфеты»

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Александр Михайлович, вы с музыкой всю жизнь. Какое воздействие музыка, искусство оказывает на душу человека? Александр Анисимов, народный артист Беларуси:

Я думаю, что это не может обойти никого. Мы сейчас находимся с вами в филармонии. К слову, слово «филармония» иностранное. Самое лучшее слово для этого заведения – храм. Это храм музыки. Почему? Потому что люди сюда приходят, чтобы стать богаче, получить какую-то новую информацию в плане красивой какой-то идеи. Этой идее я служу, и я горжусь этим. Я, например, 6-летним мальчонкой пел и даже зарабатывал конфеты и так далее, потому что дедушка меня просил петь на свадьбах, он сам играл на гармошке. В общем, я уже тогда был артистом. А потом учиться. Учился я долго, как и почти все мои коллеги. И сейчас еще продолжаю учиться. Олег Лепешенков:

И слава богу. Человек молод, пока он учится.

Александр Анисимов:

Наверное, да. Во всяком случае служить этому пути – это очень непросто. Требует и таланта большого, и труда огромного, и познаний больших. Чтобы передать эту планиду свою другим, нужен какой-то дар. Если он есть, то им надо пользоваться.

Олег Лепешенков:

В вашей творческой копилке совместные проекты в том числе с архиерейским хором Свято-Духова кафедрального собора. Оратория «Страсти по Матфею», «Чернобыльская литургия». Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от этих совместных проектов. В чем единство симфонической и хоровой музыки? Что эти проекты принесли вам и зрителям? Александр Анисимов:

Надо заметить, что я по первой своей специальности хоровик. Безумно люблю хоровую музыку. Каждый мой визит в наш собор для меня большая радость. Я очень люблю эту атмосферу. Она дает понимание многих вещей и на светскую музыку, а не только на то, что мы исполняли «Страсти по Матфею», «Чернобыльскую литургию». Мало того, что профессионалы написали эту музыку, там все замечательно по всем законам. Но еще и их отношение к слову идет и на мои мысли по поводу светской, симфонической музыки. Мы с радостью работаем вместе и у нас есть интересные задумки и планы. «Голос – это единственный музыкальный инструмент, который сотворил сам господь»

Протоиерей Иоанн Задорожин, председатель Совета по культуре Минской епархии:

Само слово «культура» предполагает духовный рост человека, взращивание человека, внутренней его стороны. Поэтому, конечно, соприкосновение культуры церкви и музыки (особенно классической) очень важно. Потому что здесь происходит такая проповедь именно с другой стороны. Не так, как в храме. Слово божие живо и действенно, оно проникает во всю вселенную. На сцене в музыкальном сопровождении оно звучало совершенно особенно. Потому что это музыкальное осмысление слова божиего, страданий спасителя, оно не знаю, кого может оставить равнодушным. Поэтому с большими удовольствием и радостью участвовали представители церкви – не только я, это и архиерейский хор Свято-Духова кафедрального собора, и сами зрители. Было очень много людей верующих, которые привлекала и будет привлекать музыка, сопряженная со словом божием.