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Новости по тегу #Олег Лепешенков

«Несвиж Христов приглашает» – о международном фестивале поговорили с протоиереем Олегом Абрамовичем
28 июля 2026 11:48

«Несвиж Христов приглашает» – о международном фестивале поговорили с протоиереем Олегом Абрамовичем

Иеромонах Дамиан рассказал о программе «Монастырские духовные выходные» – узнали, что ждет участников
20 июля 2026 17:51

Иеромонах Дамиан рассказал о программе «Монастырские духовные выходные» – узнали, что ждет участников

Как исправиться от греха – рассказал насельник Ляденского монастыря иеромонах Венедикт
07 июля 2026 06:20

Как исправиться от греха – рассказал насельник Ляденского монастыря иеромонах Венедикт

«Поделись радостью» – рассказываем о новом проекте Минской духовной семинарии
29 июня 2026 15:18

«Поделись радостью» – рассказываем о новом проекте Минской духовной семинарии

Шел на хирургические операции, не снимая рясу – о святителе Луке Крымском рассказал настоятель храма
22 июня 2026 12:09

Шел на хирургические операции, не снимая рясу – о святителе Луке Крымском рассказал настоятель храма

220-летие основания и 15-летие возрождения – рассказываем о Витебской духовной семинарии
15 июня 2026 17:19

220-летие основания и 15-летие возрождения – рассказываем о Витебской духовной семинарии

Обеспечивает тыл, где надежно и спокойно – о роли женщины в современном обществе поговорили с Ольгой Шпилевской
02 июня 2026 13:18

Обеспечивает тыл, где надежно и спокойно – о роли женщины в современном обществе поговорили с Ольгой Шпилевской

Какие специальности можно освоить в Минском духовном училище – узнали у директора
25 мая 2026 11:06

Какие специальности можно освоить в Минском духовном училище – узнали у директора

В чем смысл крестного хода – рассказал Митрополит Минский и Заславский Вениамин
18 мая 2026 13:55

В чем смысл крестного хода – рассказал Митрополит Минский и Заславский Вениамин

«Семья: сегодня, завтра и всегда» – о республиканском форуме поговорили с иереем
11 мая 2026 10:16

«Семья: сегодня, завтра и всегда» – о республиканском форуме поговорили с иереем

Защищала церковь от гонений – о святой праведной Софии, княгине Слуцкой поговорили с протодиаконом
04 мая 2026 15:46

Защищала церковь от гонений – о святой праведной Софии, княгине Слуцкой поговорили с протодиаконом

«Глубокое богословское значение» – о молитве «Отче наш» поговорили с наместником Андреевского мужского монастыря
06 апреля 2026 12:08

«Глубокое богословское значение» – о молитве «Отче наш» поговорили с наместником Андреевского мужского монастыря