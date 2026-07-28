Новости по тегу #Олег Лепешенков

Международный фестиваль православной культуры уже в пятый раз принимает знаменитый Национальный музей-заповедник.
Человек, приезжая в монастырь, погружается в насыщенный ритм жизни, где одни занятия проходят, общение духовное, плюс богослужения, подготовка к исповеди.
«Многие грехи мы любим. Чтобы от греха избавиться, надо его возненавидеть. Чтобы возненавидеть, сначала надо нейтрально относиться».
Проект для детско-юношеских групп, которые посещают Минскую духовную семинарию не только в летний период, а в течение всего года.
Он был известнейшим врачом, который написал более 55 трудов. О нем знали на всем пространстве бывшего Советского Союза. Он захотел послужить Матери-Церкви, совместить врачевство тела и души.
«История дореволюционной семинарии наполнена многими яркими выпускниками. Четверо человек стали архиереями. Многие выпускники семинарии в XX веке стали видными учеными».
Когда мужчина на передовой защищает интересы страны, женщина должна быть тем надежным тылом.
Направления, которые есть в духовном училище – это музыкальное пение, иконопись, звонарное дело, флористика, экскурсоводы, чтобы каждый по своему дару мог послужить на приходе в помощь священнику, для того, чтобы приходская деятельность была многообразной.
Крестный ход – это давнее установление в православной церкви. Мы видим с какой торжественностью и величием совершаются пасхальные крестные ходы, крестные ходы в престольные праздники. Но издревле также совершались крестные ходы по мере необходимости.
«В этом году по благословению Патриаршего Экзарха, высокопреосвященного Вениамина, митрополита Минского и Заславского, форум усиливается молитвенным шествием и крестным ходом».
В своем Слуцком княжестве обширном, богатом, где было много храмов и монастырей святая София вместе со своим супругом Янушем Радзивиллом оградили православную церковь, духовенство, монашество от любых притеснений.
«Бог всегда является источником блага. Но человек наделен свободой для того, чтобы в своем выборе в пользу добра, в своем стремлении к Богу, проявил ответственность и самостоятельность».
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