Прямой эфир

СК возбудил уголовное дело в отношении создателей и участников полка Калиновского

11 октября 2022 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей и участников экстремистского батальона белорусских наемников в Украине. Так называемого полка Калиновского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК возбудил уголовное дело в отношении создателей и участников полка Калиновского-1

По данным следствия, группа радикально настроенных лиц, находясь на территории Украины, Литвы и Польши, создала преступное формирование. Для своей деятельности наемники организовали сеть Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, где открыто призывали к уничтожению белорусских граждан, поддерживающих конституционный строй. Здесь же радикалы пытались пополнить свои ряды, предпринимая попытки вербовки людей для участия в вооруженных конфликтах, террористической деятельности и финансировании экстремизма в Беларуси.

Уголовные дела также возбуждены в отношении активных участников радикальных ячеек, пытавшихся вступить в незаконное формирование. И тех, кто совершал преступления по указанию руководителей неофашистской группировки.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сегодня планируется подписание порядка 20 контрактов». Начинается двухдневный визит Лукашенко в Таджикистан
11 октября 2022 07:52

«Сегодня планируется подписание порядка 20 контрактов». Начинается двухдневный визит Лукашенко в Таджикистан

Польские силовики попытались вытолкать семерых беженцев на белорусскую территорию
11 октября 2022 07:21

Польские силовики попытались вытолкать семерых беженцев на белорусскую территорию

Сильнейшего пожарного-спасателя выберут в Минске
11 октября 2022 06:31

Сильнейшего пожарного-спасателя выберут в Минске