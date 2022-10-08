«Разговор верующей души с Богом». Как нужно молиться – по молитвослову или своими словами? Объясняет протоиерей

Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ! Мы постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму, в новой рубрике «Вопрос к священнику».
Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ! Мы постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму, в новой рубрике «Вопрос к священнику».
Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:
У человека, который только приходит в храм, иногда возникает такой вопрос: как нужно молиться – по молитвослову или можно и нужно говорить что-то Богу своими словами?
Молитва для православного христианина – это одна из основ духовной жизни. Под молитвой мы понимаем прежде всего разговор верующей души с Богом. Молитва может быть разного свойства и разного характера. Молитва может быть частной и общей. Молитва может быть по молитвослову. Молитва может быть своими словами. В любом случае необходимо отметить, что для нормального состояния души человека важна регулярная, постоянная молитва. Конечно, для нас очень важны и критически необходимы те молитвы, которые церковь сохранила в своей сокровищнице и предлагает нам для научения. Это те тексты, которые мы находим в молитвослове, это те тексты, которые мы слышим за православным богослужением. Но святые отцы не один и не два раза подчеркивают, что когда во время чтения заранее написанных святыми отцами молитв у нашей души возникает порыв и желание обратиться к Богу с чем-то своим, сокровенным, в такой момент мы должны оставить текст написанной молитвы и высказать Богу то, что сейчас наша душа хочет перед ним изречь. Затем, когда это вдохновение, возможно, пройдет, нужно продолжить молиться по тем текстам молитв, которые находятся в этот момент перед нами.
Протоиерей Владимир Долгополов:
Стоит ли молиться, о чем стоит молиться и зачем молиться, если Бог как всевидец знает прошения нашей души прежде, чем мы их выскажем. Несомненно, стоит, поскольку молитва – это не только наше обращение к Богу о помощи, защите, благословении, но и прежде всего свидетельство нашей любви. Мы отдаем Богу свое внимание, свое время, свою верность, свои слова, все свои самые сокровенные желания, высказываем перед ним в надежде на то, что и Бог в ответ будет так же к нам благорасположен.
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