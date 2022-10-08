«Разговор верующей души с Богом». Как нужно молиться – по молитвослову или своими словами? Объясняет протоиерей

Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ! Мы постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму, в новой рубрике «Вопрос к священнику».

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

У человека, который только приходит в храм, иногда возникает такой вопрос: как нужно молиться – по молитвослову или можно и нужно говорить что-то Богу своими словами?

Молитва для православного христианина – это одна из основ духовной жизни. Под молитвой мы понимаем прежде всего разговор верующей души с Богом. Молитва может быть разного свойства и разного характера. Молитва может быть частной и общей. Молитва может быть по молитвослову. Молитва может быть своими словами. В любом случае необходимо отметить, что для нормального состояния души человека важна регулярная, постоянная молитва. Конечно, для нас очень важны и критически необходимы те молитвы, которые церковь сохранила в своей сокровищнице и предлагает нам для научения. Это те тексты, которые мы находим в молитвослове, это те тексты, которые мы слышим за православным богослужением. Но святые отцы не один и не два раза подчеркивают, что когда во время чтения заранее написанных святыми отцами молитв у нашей души возникает порыв и желание обратиться к Богу с чем-то своим, сокровенным, в такой момент мы должны оставить текст написанной молитвы и высказать Богу то, что сейчас наша душа хочет перед ним изречь. Затем, когда это вдохновение, возможно, пройдет, нужно продолжить молиться по тем текстам молитв, которые находятся в этот момент перед нами.