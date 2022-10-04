Каково было верующим в СССР и почему всё на Земле создано для человека? Рассказал архиепископ Феодосий

Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ! Говорить о вопросах духовности непросто, ведь они касаются сокровенной жизни человека. Прикоснемся к самым актуальным событиям, постараемся увидеть в них не только внешнюю сторону, но и исторические основания, их содержание и смысл. Олег Лепешенков:

Мы встретились в Полоцкой епархии с Владыкой Феодосием. Ваше Высокопреосвященство, вы в течение многих лет возглавляли самую древнюю в Белорусской православной церкви епархию, принимали участие в принесении воссозданного креста Евфросинии Полоцкой. В чем для вас лично и для всех нас значение этой великой святыни? «Крест – ангелов слава и демонов язва»

Архиепископ Феодосий:

Крест – это уникальное явление в жизни всего человечества. И церковь по этому поводу говорит: крест – хранитель всей Вселенной, крест – церкви украшение, крест – ангелов слава и демонов язва. И много веков назад наша славная духовная праматерь и наставница, преподобная Евфросиния Полоцкая, чтобы поставить на путь духовности, спасения, доброделания, решила создать уникальное древо, которое и по сей день называется крест преподобной Евфросинии Полоцкой. Это было не просто создание церковное. Это было явление сугубой духовности, ибо преподобная продумала, как создать эту святыню такой, чтобы она была единственной и уникальной во всем мире. И это у нее получилось. Олег Лепешенков:

Владыка, для современного человека каково значение духовной жизни и таких святынь, как крест преподобной? Современный человек редко использует и понимает термин «духовность»

Архиепископ Феодосий:

С крестом связана духовная жизнь человека. Современный человек редко использует этот термин «духовность». Да и правильное понимание сущности этого явления у многих отсутствует. Под духовностью понимают сферу культуры, творческую деятельность человека, искусство и многое другое, но не самое главное. Культура и творческая деятельность – это всего лишь проявление духовности, но никак не сущность. Духовность имеет истоки в Боге. Сам человек является творением Божьим и носит в себе образ своего Создателя – в бессмертной душе. Каково было верующим в советское время, когда господствовал атеизм?

Я человек советского времени. Время было тяжкое для верующих людей, ибо атеизм был господствующим в нашей стране. Работая в научно-исследовательских институтах, я встретился с выдающимися учеными советского времени. И в этой среде высокообразованных, глубоко интеллектуальных людей я встретил, к моему удивлению, сочувствие к вере, доброе отношение к Богу и церкви и даже форму молитвы. Когда нас, молодых ребят, оставляли на сутки сидеть у приборов, которые должны выдать какие-то новые открытия, образно выражаясь, наши старички, уходя, говорили: ребята, Бог вам в помощь – захлопывали дверь и оставляли нас одних. В этой среде я никогда не встретил богохульства, кощунства, а все то, что укрепляло мою веру. Олег Лепешенков:

Сейчас приходится слышать, что человек по своему ДНК, физическому телу мало отличается от живых существ, которые обитают рядом с нами на Земле. А чем в духовном плане человек отличается от животных? Что об этом говорит Писание? «Все на Земле создано для человека»

Архиепископ Феодосий:

Откроем Библию и прочтем: и вдохнул Господь Бог в человека душу живу. Да, по своей физиологии, анатомии человек – одно из земных существ, но это существо было создано Богом, чтобы быть венцом всего творения. И Господь вдохнул в человека этот дух бессмертный и способности – ум, волю, свободу. Никакая земная тварь не обладает свободой и интеллектом, подобным человеку. Макс Планк в 1936 году имел честь выступить в Тартуском университете перед всей профессурой и студентами. Эту статью он посвятил знаете чему? Разгрому атеизма. Вот выдержка из его выступления, он говорит: атеизм продолжает оказывать разлагающее влияние на все народы Вселенной, мы в настоящее время имеем огромное количество научных данных, которые говорят о существовании антропного принципа. Антропос – человек. Все на Земле создано для человека: и атмосферное давление, и процентное содержание кислорода в воздухе, и сила земного тяготения. В конце концов, даже масса воды на земном шаре спланирована так, чтобы были уникальные возможности для жизни человека. И свою статью Макс Планк закончил: долой атеизм, да здравствуют наука и религия, ведущие к высшей цели – Богу.