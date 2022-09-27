Прямой эфир

Премьера на СТВ! Программа «Прикосновение к свету». Митрополит Вениамин благословил проект

27 сентября 2022 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ! Говорить о вопросах духовности непросто, ведь они касаются сокровенной жизни человека. Прикоснемся к самым актуальным событиям, постараемся увидеть в них не только внешнюю сторону, но и исторические основания, их содержание и смысл.

«Почему именно 992 год избран как отправная точка?» Иерей о зарождении православия на белорусских землях – подробности.

Премьера на СТВ! Программа «Прикосновение к свету». Митрополит Вениамин благословил проект-1

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В середине сентября, согласно древней традиции, православная Церковь отмечает начало церковного года. Радостно, что именно в этот осенний месяц положено начало и новой еженедельной программе «Прикосновение к свету». Само понятие «свет» имеет много значений. Благодаря физическому свету мы можем познавать окружающий мир. Исполняясь духовного света, благодати Божией, становимся способными познавать высшие законы бытия.

В нашем суетном мире порой остается не много времени и возможностей, чтобы задуматься, поговорить о самом главном, духовном, о предназначении человека в этом мире. Надеюсь, задачей творческого коллектива будет не просто показать отдельные моменты или аспекты современной религиозной жизни нашей страны. Самое важное – помочь прикоснуться к тому свету, который несет Евангелие, каждому человеку и всему обществу.

Премьера на СТВ! Программа «Прикосновение к свету». Митрополит Вениамин благословил проект-4

Пусть же новая духовно-просветительская программа поможет приоткрыть окно в мир православия, а каждый выпуск станет небольшим путешествием во времени и пространстве, рассказывающим о святынях белорусской земли, о древних монастырях и строящихся храмах, подвижниках веры и благочестия минувших веков, и тех, кто несет подвиг молитвы и служения близким в наши дни.

Благословение Господне да пребудет со всеми вами!

# Религия # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Почему именно 992 год избран как отправная точка?» Иерей о зарождении православия на белорусских землях
27 сентября 2022 09:24

«Почему именно 992 год избран как отправная точка?» Иерей о зарождении православия на белорусских землях

Православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня. Что нельзя есть в этот день?
27 сентября 2022 08:56

Православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня. Что нельзя есть в этот день?

«Заработать неплохие денежные средства». Чтобы собрать урожай яблок вовремя, в Витебске привлекли студентов
27 сентября 2022 08:22

«Заработать неплохие денежные средства». Чтобы собрать урожай яблок вовремя, в Витебске привлекли студентов