Премьера на СТВ! Программа «Прикосновение к свету». Митрополит Вениамин благословил проект

«Почему именно 992 год избран как отправная точка?» Иерей о зарождении православия на белорусских землях – подробности.

Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ! Говорить о вопросах духовности непросто, ведь они касаются сокровенной жизни человека. Прикоснемся к самым актуальным событиям, постараемся увидеть в них не только внешнюю сторону, но и исторические основания, их содержание и смысл.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

В середине сентября, согласно древней традиции, православная Церковь отмечает начало церковного года. Радостно, что именно в этот осенний месяц положено начало и новой еженедельной программе «Прикосновение к свету». Само понятие «свет» имеет много значений. Благодаря физическому свету мы можем познавать окружающий мир. Исполняясь духовного света, благодати Божией, становимся способными познавать высшие законы бытия.

В нашем суетном мире порой остается не много времени и возможностей, чтобы задуматься, поговорить о самом главном, духовном, о предназначении человека в этом мире. Надеюсь, задачей творческого коллектива будет не просто показать отдельные моменты или аспекты современной религиозной жизни нашей страны. Самое важное – помочь прикоснуться к тому свету, который несет Евангелие, каждому человеку и всему обществу.