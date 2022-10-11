Почему воспаляются аденоиды у детей? Отвечает врач

Воспаление аденоидов очень распространено у детей, пик аденоидита приходится на возраст от трех до семи лет, реже до 14. Согласно статистике, при обследовании такая патология встречается у половины дошкольников.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»: Аденоиды – это скопление лимфоидной ткани, которая находится в носоглотке. Присутствует у всех людей, появляется у человека с рождением. То есть это не какая-то ненужная часть организма человека, они есть у всех. Проблема возникает только в том, когда они начинают воспаляться.

Сами по себе аденоиды не несут никакой угрозы, опасно их воспаление. Они могут увеличиваться в несколько раз, перекрывая воздухоносные пути, что сопровождается нарушением свободного носового дыхания и слуха. Ребенок начинает плохо дышать, у него появляется большое количество слизи и, как следствие, ухудшается самочувствие.

Анатолий Минич:

Может присоединиться на еще не совсем выздоровевший организм новая инфекция, тогда они начинают увеличиваться заново. Если аденоидная ткань увеличилась, ей проблематично вернуться в свои первоначальные размеры, поэтому начинается гипертрофия аденоидов. Выделяют три степени в зависимости от того, насколько эта увеличенная ткань перекрывает просвет носоглотки.

Лечение аденоидов может быть консервативным и хирургическим. Помните, вовремя начатое лечение на первых этапах очень эффективно и поможет избежать операции.