Почему воспаляются аденоиды у детей? Отвечает врач

Воспаление аденоидов очень распространено у детей, пик аденоидита приходится на возраст от трех до семи лет, реже до 14. Согласно статистике, при обследовании такая патология встречается у половины дошкольников.
Воспаление аденоидов очень распространено у детей, пик аденоидита приходится на возраст от трех до семи лет, реже до 14. Согласно статистике, при обследовании такая патология встречается у половины дошкольников.
Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
Аденоиды – это скопление лимфоидной ткани, которая находится в носоглотке. Присутствует у всех людей, появляется у человека с рождением. То есть это не какая-то ненужная часть организма человека, они есть у всех. Проблема возникает только в том, когда они начинают воспаляться.
Сами по себе аденоиды не несут никакой угрозы, опасно их воспаление. Они могут увеличиваться в несколько раз, перекрывая воздухоносные пути, что сопровождается нарушением свободного носового дыхания и слуха. Ребенок начинает плохо дышать, у него появляется большое количество слизи и, как следствие, ухудшается самочувствие.
Анатолий Минич:
Может присоединиться на еще не совсем выздоровевший организм новая инфекция, тогда они начинают увеличиваться заново. Если аденоидная ткань увеличилась, ей проблематично вернуться в свои первоначальные размеры, поэтому начинается гипертрофия аденоидов. Выделяют три степени в зависимости от того, насколько эта увеличенная ткань перекрывает просвет носоглотки.
Лечение аденоидов может быть консервативным и хирургическим. Помните, вовремя начатое лечение на первых этапах очень эффективно и поможет избежать операции.
Анатолий Минич:
Если ребенок не может нормально дышать носом, если он спит с открытым ртом, есть храпы, перерывы в дыхании, если есть проблемы с ушами, поскольку уши дренируются через слуховые трубы, а слуховые трубы открываются в носоглотку, где расположены аденоиды, при их увеличении определенная фракция лимфоидной ткани может перекрываться усть. Длительный патологический процесс в ушах приводит к различным проблемам, от гноя до снижения слуха. Это показания к рассмотрению удаления аденоидов.
Очень большое значение в предупреждении развития аденоидита играют условия, в которых воспитывается ребенок. Простые правила помогут сформировать стойкий иммунитет и избежать осложнений. К каждому эпизоду ОРВИ стоит относиться внимательно, проводить профилактику заболеваний и укреплять иммунитет.
Анатолий Минич:
Должны быть определенные климатические условия в помещении. Не так дорого стоит поставить тот же увлажнитель в отопительный период, чтобы не был пересушен воздух. Во время сна ребенок должен находиться в проветренном помещении. Не на сквозняках, но там должна быть комфортная температура для сна, 18-20 градусов. Нужны постоянные влажные уборки, чтобы помещение было не пыльным. Не стоит исключать прогулки на свежем воздухе. Это все в купе закаливает организма ребенка. Формируется стойкий иммунитет, что позволяет в будущем избежать респираторных заболеваний.
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