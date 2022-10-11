«Государство вкладывается именно в сложные проекты». Как белорусы охраняют своё историко-культурное наследие?

Просвещаемся, проводим будни и выходные с пользой. За что огромную благодарность хочется выразить организаторам подобных мероприятий, тем более и День работника культуры прошел накануне. Поприветствуем и поздравим с прошедшим праздником в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Марию Нецветаеву, заместителя начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь. Дмитрий Потапович, ведущий:

Спасибо за ваш труд, что делаете жизнь белорусов ярче, краше и интереснее. Как отпраздновали День работника культуры? Александра Каштанова, ведущая:

Как отпраздновали этот день? Что для вас значит праздник?

Мария Нецветаева, заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь:

День работников культуры для сферы всегда проходит ярко. Всегда что-то новое, какие-то достижения за год смотрим. Безусловно, не все успеваем посмотреть. Всегда Министерство культуры выезжает в регионы, чтобы поздравить с этим праздником тех, кто на местах трудился. Что входит в список историко-культурного наследия? Дмитрий Потапович:

Чем богата наша страна? Что удалось сохранить? Чем можно гордиться? Что входит в список историко-культурного наследия? Мария Нецветаева:

Список закрепляет какие-то самые важные объекты. Сейчас в списке 5 633 объекта. Список делится на три большие группы. Самая большая – это недвижимое материально: замки, сакральная архитектура. То есть все, что стоит на месте и никуда не подвинется. Внутри этого списка тоже делится на свои подразделы. Потом есть движимое материально – это иконы, книги, картины, гобелены, то есть это объекты, которые мы можем передвинуть, но мы должны знать, где они находятся. И нематериальное наследие – это наши традиции.

Александра Каштанова:

Какие самые удивительные и необычные объекты, обряды или места можно выделить? Мария Нецветаева:

Не люблю, когда нужно выделить один единственный предмет, потому что когда ты с этим работаешь, то каждая традиция или каждый предмет становится для тебя важным и дорогим. Я могу сказать, что последнее внесли. В нематериальное культурное наследие внесли изготовление блюд из тертой картошки, наши любимые драники, куда же без них. У нас внесли изготовление чоўна. Это касается конкретного региона на Полесье. То есть прошла мелиорация земель, изменились водные потоки на Полесье, но традиция изготавливать небольшую лодку осталась. Какова эта традиция, она была зафиксирована недавно. Дмитрий Потапович:

Как мы понимаем, Беларусь очень активно восстанавливает культурное наследие. Какие были работы проведены? Какие памятники восстановлены? Какие еще в процессе?

Мария Нецветаева:

Не только государство восстанавливает объекты историко-культурного наследия. Это забота каждого. Есть проекты, которые делают и юридические лица, и наши религиозные организации, но государство в вопросах сохранения историко-культурного наследия делает очень большой вклад. За счет того, что государство всегда начинает сложные проекты. Проекты, которые требуют не одного сезона работ, а многих сезонов работ. Программа «Замки Беларуси», благодаря которой наши поездки по Беларуси становятся удивительными. Мы узнаем много того, что не видим в окружающем мире. То есть государство вкладывается именно в такие сложные проекты. Александра Каштанова:

Есть, наверное, какой-то план, какие объекты в самом ближайшем будущем подлежат реконструкции? Мария Нецветаева:

Сейчас у нас идет целый ряд объектов, сдачи которых мы ждем. Иногда это кусочек, как дворец в Ружанах. То есть там будет сдан только один кусочек объекта. Иногда полный объект как в Жиличах, заканчиваются работы по усадьбе в Жиличах. То есть каждый маленький кусочек наполняет регион, это тоже очень важный момент. Потому что когда глава государства выбирает, какие проекты будут финансироваться, он выбирает те проекты, которые позволяют развивать регион, туристический потенциал региона.