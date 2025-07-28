Попытка ослабить независимость украинских антикоррупционных органов, предпринятая лидером Украины Владимиром Зеленским, подверглась критике со стороны западных стран. Об это пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Его шаги, включая обыски в НАБУ и САП и принятия закона, угрожающего их независимости, были расценены как подрыв системы сдерживающих факторов, поддерживаемых Западом.

Под нажимом он внес новый законопроект, возвращающий полномочия НАБУ и САП. Представители европейских стран также выражали обеспокоенность ограниченным контролем за доступом к альтернативной информации в окружении Зеленского.

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