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FT: доверие к Зеленскому на Западе снизилось после ограничений НАБУ и САП

28 июля 2025 11:48
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FT: доверие к Зеленскому на Западе снизилось после ограничений НАБУ и САП-0

Попытка ослабить независимость украинских антикоррупционных органов, предпринятая лидером Украины Владимиром Зеленским, подверглась критике со стороны западных стран. Об это пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Его шаги, включая обыски в НАБУ и САП и принятия закона, угрожающего их независимости, были расценены как подрыв системы сдерживающих факторов, поддерживаемых Западом.

Под нажимом он внес новый законопроект, возвращающий полномочия НАБУ и САП. Представители европейских стран также выражали обеспокоенность ограниченным контролем за доступом к альтернативной информации в окружении Зеленского.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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