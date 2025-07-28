В Астрахани в жилом доме обрушился подъезд с первого по пятый этаж – главное

В Астрахани произошел обвал части подъезда в пятиэтажном доме, предположительно, из-за взрыва газа. Об этом пишет ТАСС.

Пострадали несколько человек, 16 жильцов дома были эвакуированы. Завалы достигают второго этажа, на месте работают спасатели и техника, есть риск новых обрушений.

Жилой дом был признан аварийным еще в 2019 году, его восстановление не планируется. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Власти устроили проверку других зданий в районе и оказывают помощь пострадавшим. На объекте работают психологи, ведется расследование.