Прямой эфир

В Астрахани в жилом доме обрушился подъезд с первого по пятый этаж – главное

28 июля 2025 12:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Астрахани в жилом доме обрушился подъезд с первого по пятый этаж – главное-0

В Астрахани произошел обвал части подъезда в пятиэтажном доме, предположительно, из-за взрыва газа. Об этом пишет ТАСС.

Пострадали несколько человек, 16 жильцов дома были эвакуированы. Завалы достигают второго этажа, на месте работают спасатели и техника, есть риск новых обрушений.

Жилой дом был признан аварийным еще в 2019 году, его восстановление не планируется. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Власти устроили проверку других зданий в районе и оказывают помощь пострадавшим. На объекте работают психологи, ведется расследование.

# Обрушение дома

Другие новости рубрики

Все новости
FT: доверие к Зеленскому на Западе снизилось после ограничений НАБУ и САП
28 июля 2025 11:48

FT: доверие к Зеленскому на Западе снизилось после ограничений НАБУ и САП

Медведев заявил, что Трамп «размазал Европу» сделкой по пошлинам
28 июля 2025 11:36

Медведев заявил, что Трамп «размазал Европу» сделкой по пошлинам

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила около полусотни рейсов из-за хакерской атаки
28 июля 2025 10:41

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила около полусотни рейсов из-за хакерской атаки