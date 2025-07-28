Медведев заявил, что Трамп «размазал Европу» сделкой по пошлинам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал торговое соглашение между США и ЕС крайне невыгодным для Европы и выгодным лишь для Вашингтона. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, оно снижает защиту европейского рынка, ведет к удорожанию стоимости американских энергоресурсов и провоцирует отток инвестиций в США. Он отметил также и антироссийскую направленность сделки, запрещающей покупку российских нефти и газа.

«Трамп размазал Европу», – написал Медведев в Telegram-канале.

Он также резко отозвался о руководстве ЕС, подчеркнув, что простым европейцам осталось только возмущаться происходящим.