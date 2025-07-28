Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня – когда это произойдет

Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня без каких-либо условий, которое вступит в силу в 24:00 по местному времени, что, по мнению премьер-министра Малайзии, стало первым этапом на пути к деэскалации конфликта. Об этом пишет РИА Новости. На 29 июля также запланирована встреча военачальников двух стран.

Переговоры за закрытыми дверьми прошли в Куала-Лумпуре при содействии Малайзии и в присутствии послов США и Китая.

Конфликт разгорелся после вооруженного инцидента на спорной границе 28 мая, в котором погиб камбоджийский солдат.

Причиной территориального спора стали границы, оставшиеся с времен колониализма. Ситуация перешла в активную фазу 24 июля: Камбоджа применила «Град» по тайским объектам, в ответ Таиланд нанес авиаудар.

Есть жертвы среди военных и гражданского населения, более 100 тысяч людей были эвакуированы.

Камбоджа же обвиняет Таиланд в провокациях и нарушении границы, Бангкок же требует прекращения атак и ответственности за инциденты.

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