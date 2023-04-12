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«Эмоционально, по-человечески тепло». Работники БФСО «Динамо» побывали во Дворце Независимости – впечатления гостей

12 апреля 2023 17:51
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Новости Беларуси. Экскурсия посреди рабочей недели прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально накануне архитектурную жемчужину нашей страны посетила жена президента Зимбабве. 12 апреля пройти по стопам исторических встреч смогли представители спортивного общества «Динамо».

«Эмоционально, по-человечески тепло». Работники БФСО «Динамо» побывали во Дворце Независимости – впечатления гостей-1

Особое внимание обращали на символику, ведь именно спортсмены несут наши флаги на международных аренах. Как отмечают гости, особая атмосфера чувствуется задолго до входа в торжественный зал, еще на подходе.

«Эмоционально, по-человечески тепло». Работники БФСО «Динамо» побывали во Дворце Независимости – впечатления гостей-4

Алена Красовская, ведущий специалист БФСО «Динамо»:
Когда идешь по тропинке, видя даже саму надпись «Дворец Независимости», уже есть такая небольшая тревожность какая-то, в предвкушении чего-то необычного. Увидя эти колонны, эту атмосферу, эти стены, росписи, все, что здесь находится, наверное, уже гордость испытываешь. Потому что это в большей части все-таки наше, что-то незабываемое.

«Эмоционально, по-человечески тепло». Работники БФСО «Динамо» побывали во Дворце Независимости – впечатления гостей-7

Евгений Дудко, заместитель председателя Гродненской областной организационной структуры БФСО «Динамо»:
Это было эмоционально, по-человечески тепло, душевно, поэтому впечатления яркие. Данное мероприятие сплотит нас всех и сделает еще сильнее. И мы все будем делать все возможное для того, чтобы люди у нас в стране были спортивные, будем выполнять задачи по предназначению. И все у нас будет хорошо.

«Эмоционально, по-человечески тепло». Работники БФСО «Динамо» побывали во Дворце Независимости – впечатления гостей-10

Игорь Оберемко, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:
Мы воспитываем наше будущее поколение спортивное, и общество «Динамо» всегда было и поддерживало исключительно государственную политику. Нам есть за что стоять, за что бороться, к чему воспитывать наше будущее поколение, наших будущих спортсменов. Поверьте, у нас очень много талантливых ребят, я думаю, они на мировых аренах еще себя проявят.

«Эмоционально, по-человечески тепло». Работники БФСО «Динамо» побывали во Дворце Независимости – впечатления гостей-13

Такой визит во дворец можно назвать подарком. 18 апреля «Динамо» отметит столетний юбилей. Для самих динамовцев в череде праздничных мероприятий посещение Дворца Независимости наверняка останется ярким и запоминающимся событием.

# Достопримечательности Беларуси # общество # Игорь Оберемко # Фотофакт

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