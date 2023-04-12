«Эмоционально, по-человечески тепло». Работники БФСО «Динамо» побывали во Дворце Независимости – впечатления гостей

Новости Беларуси. Экскурсия посреди рабочей недели прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально накануне архитектурную жемчужину нашей страны посетила жена президента Зимбабве. 12 апреля пройти по стопам исторических встреч смогли представители спортивного общества «Динамо».

Особое внимание обращали на символику, ведь именно спортсмены несут наши флаги на международных аренах. Как отмечают гости, особая атмосфера чувствуется задолго до входа в торжественный зал, еще на подходе.

Алена Красовская, ведущий специалист БФСО «Динамо»:

Когда идешь по тропинке, видя даже саму надпись «Дворец Независимости», уже есть такая небольшая тревожность какая-то, в предвкушении чего-то необычного. Увидя эти колонны, эту атмосферу, эти стены, росписи, все, что здесь находится, наверное, уже гордость испытываешь. Потому что это в большей части все-таки наше, что-то незабываемое.

Евгений Дудко, заместитель председателя Гродненской областной организационной структуры БФСО «Динамо»:

Это было эмоционально, по-человечески тепло, душевно, поэтому впечатления яркие. Данное мероприятие сплотит нас всех и сделает еще сильнее. И мы все будем делать все возможное для того, чтобы люди у нас в стране были спортивные, будем выполнять задачи по предназначению. И все у нас будет хорошо.

Игорь Оберемко, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:

Мы воспитываем наше будущее поколение спортивное, и общество «Динамо» всегда было и поддерживало исключительно государственную политику. Нам есть за что стоять, за что бороться, к чему воспитывать наше будущее поколение, наших будущих спортсменов. Поверьте, у нас очень много талантливых ребят, я думаю, они на мировых аренах еще себя проявят.