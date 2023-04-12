Вольфович об учениях теробороны Минской области: защита страны в целом должна иметь всенародный характер

Новости Беларуси. Важная составляющая военной безопасности – территориальная оборона. Люди сейчас как никогда понимают, что без их участия никто не защитит родной уголок земли. Это показывает проверка уровня готовности территориальной обороны Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система работает уже не первый год, но есть и новшества. Так, в Борисовском районе уже хорошо знают, что такое народное ополчение, а на помощь защитникам отечества готовы прийти инспекторы охраны животного и растительного мира.

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Отработан вопрос мобилизации, боевого слаживания и проверки уровня их подготовки в ходе командно-штабного учения с практической отработкой с привлекаемыми войсками действий.

Александр Вольфович, секретарь Совета безопасности Беларуси:

Защита страны в целом, как Президент говорит, должна иметь всенародный характер. Сегодня, кроме того, при проверке вопросов территориальной обороны мы отрабатываем некоторые новые элементы. У нас в соответствии с поручением главы государства, решением Генерального штаба в состав территориальной обороны сейчас включаются территориальные подразделения инспекции охраны животного и растительного мира. Мы видели, это наиболее оснащенные и подготовленные в мирное время структуры, которые на территории своего района прекрасно знают каждый уголок, оснащены современными средствами: и квадрокоптерами, и видеокамерами, и тепловизорами. Ну и оружием, самое главное. Конечно, они только усилят территориальную оборону.