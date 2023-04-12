«Полноценный разворот на Восток». Какие решения Президента уберегли экономику Беларуси от планов Запада?

Новости Беларуси. Нестандартный подход к решению проблем. Этого потребовал Александр Лукашенко во время совещания по развитию реабилитации ПВТ и IT-сектора в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О креативных решениях в последнее время часто говорят на всех уровнях: как в промышленной сфере или молодежной политике, так и у Президента при обсуждении более глобальных моментов. Но креатив это еще и про смелость. Активные действия правительство продемонстрировало уже в первые месяцы после введения санкций: искать и открывать новые логистические пути не побоялись. Наши корреспонденты проанализировали некоторые решения, которые принимались в непростые периоды. Тему продолжит Полина Королева.

COVID-19 стал вызовом для всего мирового сообщества. За три года пандемии курс борьбы с заболеванием менялся во всех странах. Однако наиболее часто в этом вопросе придерживались политики нулевой терпимости. Закрытые границы, остановка промышленности, комендантский час для жителей. Беларусь пошла своим путем. В общей панической ситуации нас осуждали, критиковали, иногда запугивали. Но что в итоге? Пока предприятия стран, которые в свое время поддались истерии, восстанавливают доковидный уровень производств, Беларусь наращивает темпы и объемы. К тому же в условиях санкций. И это лишь один пример, когда смелое решение дало свой результат.

Не искать причины, а искать возможности. Это одно из правил дальновидных руководителей. В условиях современного мира правила игры крайне переменчивы. И важно находить нестандартный выход из ситуаций. Именно к принятию смелых и креативных решений нередко чиновников призывает Александр Лукашенко: от правительства до руководителей реального сектора экономики. Накануне во Дворце Независимости, обсуждая будущее IT-отрасли, Президент потребовал придать новый импульс этому направлению. И снова акцент на нестандартный подход.

Лукашенко: если где-то создается достойный продукт, какие бы ни были препоны, его купят. Экономическое давление коллективный Запад впервые опробовал на Беларуси больше четверти века назад. Потому санкции последних лет сложно назвать неожиданными, хотя отрицать их беспрецедентный характер никто не станет. Оттого успешная и оперативная работа белорусского правительства вызывает еще больше уважения. Политика ограничений не принесла того эффекта, которого ожидали недружественные страны. Экономическая ситуация в Беларуси не обернулась кризисом. Напротив, по отдельным отраслям – заметный прирост.