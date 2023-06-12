Как изменится закон о предпринимательской деятельности? Рассказываем об основных новеллах

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции. Алена Сырова, СТВ:

Анатолий Васильевич, вы как человек, который занимался и занимается проработкой этого законопроекта, расскажите кратко об основных новеллах, которые есть. Были общественные обсуждения, вносились поправки. Можете привести конкретные примеры, что вы не учли, но вам подсказали люди бизнеса, люди со стороны?

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Действительно, эти беспрецедентные общественные обсуждения даже удивили в какой-то степени бизнес. Они были рады такой возможности, дискуссиям. Было достаточно много предложений. Если касаться основных новелл, это бесшовная эволюционная трансформация индивидуальных предпринимателей в юридические лица, то есть в организации. Кирилл Казаков, СТВ:

Даже с регистрацией собственной квартиры. Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:

И с сохранением коммунальных платежей.