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ИП больше не будет? Рассказываем, какие изменения ждут белорусское законодательство и малый бизнес

07 июня 2023 12:13
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Новости Беларуси. Создание понятных условий для ведения бизнеса, справедливая конкуренция. Будущее предпринимательской сферы Беларуси 7 июня обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат выбрали расширенный. Более 100 человек, в том числе представители регионов, профильных ведомств и Нацбанка, приняли участие в дискуссии.

ИП больше не будет? Рассказываем, какие изменения ждут белорусское законодательство и малый бизнес-1

Вопрос актуализации законодательства в сфере бизнеса назрел давно. Беларусь и Россия, по сути, являются единственными странами, где существует такое понятие, как индивидуальный предприниматель. Сегодня есть необходимость привести сферу малого бизнеса к общемировым стандартам, это значит упорядочить, а в отдельных случаях – трансформировать институт малого предпринимательства.

ИП больше не будет? Рассказываем, какие изменения ждут белорусское законодательство и малый бизнес-4

Предположительно до декабря 2025 года ИП должны перейти на новый формат работы, то есть перерегистрироваться в качестве юрлица или коммерческой организации. Чтобы процесс был максимально комфортным и не затянутым, разработчики законопроекта предусмотрели следующее: все процедуры, а также финансовые затраты на себя возьмет государство.

ИП больше не будет? Рассказываем, какие изменения ждут белорусское законодательство и малый бизнес-7

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Один из главных вопросов – процедура перехода из индивидуального предпринимателя в юридическое лицо. Очень много вопросов, как это все будет. И действительно ли получится нажатием одной кнопки индивидуальному предпринимателю стать коммерческой организацией. А затем вопросы и с Министерством юстиции, каким образом будет перерегистрация, номер новый присваивается. Как это будут отслеживать и люди, которые работают, работали с индивидуальными предпринимателями, будут дальше сотрудничать уже в рамках юридического лица. И вопрос самый главный, это если есть кредиторы, как они будут находить индивидуального предпринимателя, который уже стал юридическим лицом.

ИП больше не будет? Рассказываем, какие изменения ждут белорусское законодательство и малый бизнес-10

Министерство экономики является основным разработчиком нового законопроекта. Его представители уже посетили почти все регионы, где прошли широкие обсуждения предстоящих нововведений. Важна и обратная связь: многие предложения предпринимателей будут учтены в ходе доработки закона. Дело за малым – конкретизировать термины и доработать правовую норму. А перечень видов деятельности, которыми разрешено или запрещено заниматься ИП, сегодня предметно обсуждался в Овальном зале.

ИП больше не будет? Рассказываем, какие изменения ждут белорусское законодательство и малый бизнес-13

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Если говорить о принципах формирования этих перечней, я бы остановился на двух. Первый – это создание равной конкурентной среды между физическими лицами, в первую очередь, индивидуальными предпринимателями и компаниями. И второе – сохранение социальной стабильности. То есть создание инфраструктуры социального обслуживания населения. И экономических интересов общества, то есть рабочие места, уровень доходов и так далее. Также с целью защиты жизни и здоровья покупателей товаров законом предусмотрена корректировка закона о защите прав потребителей.

ИП больше не будет? Рассказываем, какие изменения ждут белорусское законодательство и малый бизнес-16

Принять новый законопроект планируют до конца нынешней сессии во втором чтении.

# Закон # общество # Светлана Горваль # Александр Червяков # Фотофакт

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