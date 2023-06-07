ИП больше не будет? Рассказываем, какие изменения ждут белорусское законодательство и малый бизнес

Новости Беларуси. Создание понятных условий для ведения бизнеса, справедливая конкуренция. Будущее предпринимательской сферы Беларуси 7 июня обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат выбрали расширенный. Более 100 человек, в том числе представители регионов, профильных ведомств и Нацбанка, приняли участие в дискуссии.

Вопрос актуализации законодательства в сфере бизнеса назрел давно. Беларусь и Россия, по сути, являются единственными странами, где существует такое понятие, как индивидуальный предприниматель. Сегодня есть необходимость привести сферу малого бизнеса к общемировым стандартам, это значит упорядочить, а в отдельных случаях – трансформировать институт малого предпринимательства.

Предположительно до декабря 2025 года ИП должны перейти на новый формат работы, то есть перерегистрироваться в качестве юрлица или коммерческой организации. Чтобы процесс был максимально комфортным и не затянутым, разработчики законопроекта предусмотрели следующее: все процедуры, а также финансовые затраты на себя возьмет государство.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Один из главных вопросов – процедура перехода из индивидуального предпринимателя в юридическое лицо. Очень много вопросов, как это все будет. И действительно ли получится нажатием одной кнопки индивидуальному предпринимателю стать коммерческой организацией. А затем вопросы и с Министерством юстиции, каким образом будет перерегистрация, номер новый присваивается. Как это будут отслеживать и люди, которые работают, работали с индивидуальными предпринимателями, будут дальше сотрудничать уже в рамках юридического лица. И вопрос самый главный, это если есть кредиторы, как они будут находить индивидуального предпринимателя, который уже стал юридическим лицом.

Министерство экономики является основным разработчиком нового законопроекта. Его представители уже посетили почти все регионы, где прошли широкие обсуждения предстоящих нововведений. Важна и обратная связь: многие предложения предпринимателей будут учтены в ходе доработки закона. Дело за малым – конкретизировать термины и доработать правовую норму. А перечень видов деятельности, которыми разрешено или запрещено заниматься ИП, сегодня предметно обсуждался в Овальном зале.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Если говорить о принципах формирования этих перечней, я бы остановился на двух. Первый – это создание равной конкурентной среды между физическими лицами, в первую очередь, индивидуальными предпринимателями и компаниями. И второе – сохранение социальной стабильности. То есть создание инфраструктуры социального обслуживания населения. И экономических интересов общества, то есть рабочие места, уровень доходов и так далее. Также с целью защиты жизни и здоровья покупателей товаров законом предусмотрена корректировка закона о защите прав потребителей.