Все раскопки – на особом контроле. Где обновят теплотрассы и водопроводы в Минске?

Новости Беларуси. В Минске активными темпами идет реконструкция теплотрасс и водопроводов. В первую очередь обновляют коммуникации инженерных сетей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске активными темпами идет реконструкция теплотрасс и водопроводов. В первую очередь обновляют коммуникации инженерных сетей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такой ремонт проводится для того, чтобы предотвратить аварии в осенне-зимний период. Все раскопки внутри столицы находятся на особом контроле. Там постоянно дежурят инспекторы. Основные места проведения работ – улица Беды, Есенина, Тухачевского и Уборевича.
Игорь Ермоленко, директор КУП «Техническое управление Мингорисполкома»:
В каждом районе города проводятся основные раскопки на теплосетях, ремонт, сегодня проводятся испытания этих теплосетей. По результатам испытаний принимаются адекватные меры для восстановления, ремонта, реконструкции.
На территории раскопок по завершении работ в обязательном порядке проводится благоустройство.