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Все раскопки – на особом контроле. Где обновят теплотрассы и водопроводы в Минске?

12 июня 2023 15:19
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Новости Беларуси. В Минске активными темпами идет реконструкция теплотрасс и водопроводов. В первую очередь обновляют коммуникации инженерных сетей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все раскопки – на особом контроле. Где обновят теплотрассы и водопроводы в Минске?-1

Такой ремонт проводится для того, чтобы предотвратить аварии в осенне-зимний период. Все раскопки внутри столицы находятся на особом контроле. Там постоянно дежурят инспекторы. Основные места проведения работ – улица Беды, Есенина, Тухачевского и Уборевича.

Все раскопки – на особом контроле. Где обновят теплотрассы и водопроводы в Минске?-4

Игорь Ермоленко, директор КУП «Техническое управление Мингорисполкома»:
В каждом районе города проводятся основные раскопки на теплосетях, ремонт, сегодня проводятся испытания этих теплосетей. По результатам испытаний принимаются адекватные меры для восстановления, ремонта, реконструкции.

На территории раскопок по завершении работ в обязательном порядке проводится благоустройство.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Игорь Ермоленко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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