Все раскопки – на особом контроле. Где обновят теплотрассы и водопроводы в Минске?

Новости Беларуси. В Минске активными темпами идет реконструкция теплотрасс и водопроводов. В первую очередь обновляют коммуникации инженерных сетей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такой ремонт проводится для того, чтобы предотвратить аварии в осенне-зимний период. Все раскопки внутри столицы находятся на особом контроле. Там постоянно дежурят инспекторы. Основные места проведения работ – улица Беды, Есенина, Тухачевского и Уборевича.