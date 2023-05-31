Прямой эфир

Ремесленники будут по-новому платить налоги с 1 июля 2023-го. Что изменится?

31 мая 2023 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Изысканные шляпки, глиняные горшочки и льняные рушники. Хотите насладиться творчеством белорусских мастеров с золотыми руками – добро пожаловать на городские ярмарки, настоящий музей под открытым небом. Изобилие товара восхитит любого. Ведь только в Минске сегодня проживает более 13 500 ремесленников.  

Ремесленники будут по-новому платить налоги с 1 июля 2023-го. Что изменится?-1

Претендуете на роль звезды народного промысла? Для начала усвойте все правила игры. Основы правовой грамотности на первом месте. С 1 июля 2023 года уплачивать налоги белорусы будут иначе.  

Ремесленники будут по-новому платить налоги с 1 июля 2023-го. Что изменится?-4

Александр Костюкевич, юрист:
Если раньше был единый платеж за год, то сейчас идет ежемесячная оплата сбора в размере 6 рублей: с 1 января по 30 июня. С 1 июля, чтобы сохранить за собой право уплачивать ремесленный сбор, нужно обратиться в местные исполнительно-распорядительные органы с заявлением о сохранении предоставления права на уплату ремесленного сбора. К этому заявлению нужно приложить пакет документов: образцы, фото, видео, какие изделия делает ремесленник, договора на заключение аренды, договора на продажу на ярмарках, выставках. И уже в администрации будет создана комиссия, которая определит, сохраняет он за собой право на уплату ремесленного сбора либо нет.  

Ремесленники будут по-новому платить налоги с 1 июля 2023-го. Что изменится?-7

Если комиссия примет решение не в вашу пользу, вместо ремесленного сбора нужно уплачивать налог на профессиональную деятельность.  

Александр Костюкевич:
Например, если мы берем общие суммы незначительные, получаем выручку до 60 тысяч от юрлиц и индивидуальных предпринимателей, то ставка будет в размере 10 %. Если же ремесленник не сохранил право уплачивать ремесленный сбор, но является пенсионером, то ставка будет не 10 %, а 4 %.  

# Налоги # общество # Александр Костюкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии посетили с проверкой Витебскую областную клиническую больницу
31 мая 2023 12:34

Специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии посетили с проверкой Витебскую областную клиническую больницу

Макарина-Кибак: почти 2 года система здравоохранения работает над аккредитацией медцентров
31 мая 2023 11:36

Макарина-Кибак: почти 2 года система здравоохранения работает над аккредитацией медцентров

На защите своего дома и страны. Закон «О народном ополчении» прошёл первое чтение и одобрен депутатами
31 мая 2023 11:26

На защите своего дома и страны. Закон «О народном ополчении» прошёл первое чтение и одобрен депутатами