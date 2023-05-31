Ремесленники будут по-новому платить налоги с 1 июля 2023-го. Что изменится?

Изысканные шляпки, глиняные горшочки и льняные рушники. Хотите насладиться творчеством белорусских мастеров с золотыми руками – добро пожаловать на городские ярмарки, настоящий музей под открытым небом. Изобилие товара восхитит любого. Ведь только в Минске сегодня проживает более 13 500 ремесленников.

Претендуете на роль звезды народного промысла? Для начала усвойте все правила игры. Основы правовой грамотности на первом месте. С 1 июля 2023 года уплачивать налоги белорусы будут иначе.

Александр Костюкевич, юрист:

Если раньше был единый платеж за год, то сейчас идет ежемесячная оплата сбора в размере 6 рублей: с 1 января по 30 июня. С 1 июля, чтобы сохранить за собой право уплачивать ремесленный сбор, нужно обратиться в местные исполнительно-распорядительные органы с заявлением о сохранении предоставления права на уплату ремесленного сбора. К этому заявлению нужно приложить пакет документов: образцы, фото, видео, какие изделия делает ремесленник, договора на заключение аренды, договора на продажу на ярмарках, выставках. И уже в администрации будет создана комиссия, которая определит, сохраняет он за собой право на уплату ремесленного сбора либо нет.