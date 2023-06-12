«Волнение было перекрыто страстью». Поговорили с саксофонистами о любви к музыке и творчеству

Не всегда мы выбираем профессию, а она выбирает нас. В таком случае успех неминуем, ведь движет нами зов сердца. А вот как созреть для успеха и не растерять интересы к любимому делу в столь юном возрасте, узнаем у гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Дмитрий Шувалов, обладатель Гран-при в номинации «Академические инструменты» Республиканского творческого радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі» и Никита Петров, артист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси им. М.Я. Финберга». Юрий Царев, ведущий:

Как давно вы занимаетесь на саксофоне? Саксофон выбрал вас или вы выбрали саксофон?

Дмитрий Шувалов, обладатель Гран-при в номинации «Академические инструменты» Республиканского творческого радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі»: Моя история очень заурядная. Если вспомнить, сколько я играю на саксофоне, то уже очень много времени. С 10 лет я занимаюсь на саксофоне, до этого занимался вокалом, так что путь к саксофону был немного тернистым. Юрий Царев:

Я знаю, что к саксофону не все сразу приходят. У меня приятель через игру на кларнете пришел. Дмитрий Шувалов:

Да, такое часто случается. Я перед тем, как выбрать саксофон, очень сильно хотел играть на домре. Как научиться играть на саксофоне? Александра Каштанова, ведущая:

По-моему, в музыкальной школе начинают с дудочки. Или как все это идет? Дмитрий Шувалов:

Все зависит от конкретного ученика, его возраста, физических возможностей. Саксофон – это тяжелый инструмент. И исполнение требует определенной сноровки.

Александра Каштанова:

А бывают дни, когда вы вообще не играете? Дмитрий Шувалов:

Почти всегда есть разгрузочные дни, но в основном каждый день. Юрий Царев:

Игра на саксофоне для соседей – это премиальный пакет, можно сказать. Потому что я играл на скрипке, просто не завидую нашим соседям. Меня папа называл мини-Паганини. Понятное дело, что саксофон – любимый инструмент. Я знаю не одного саксофониста в Минске, они прямо разговаривают. Бывал на мероприятиях, где у саксофониста лопнул клапан, он целлофановым пакетом вставил кусочек туда и все равно доиграл композицию. Я знаю, что саксофонистов достаточное количество? Как вы к нему готовились? Какие стояли задачи? Может, есть секреты успеха? Как шла подготовка к конкурсу «Маладыя таленты Беларусі»? Дмитрий Шувалов:

Готовились мы достаточно упорно, не первый конкурс на моей памяти. Были и свои взлеты и падения. Можно сказать, что победа на таком конкурсе достаточно закономерный результат. Мы с Никитой Андреевичем готовились много, конкурс многотурный, нужно исполнить не одно произведение. Да, выдержка нужна. Юрий Царев:

Что делал ваш подопечный? Как вы его тренировали?

Никита Петров, артист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси им. М.Я. Финберга»:

Дима пришел и сказал, что хочет поучаствовать в этом конкурсе. Подготовка к конкурсу начинается издалека. Если раньше труд был не очень упорный, то это может особо и не сыграть. Упорный, тяжелый, продолжительный труд от самых азов. Тогда он приводит к какому-то результату. Если есть цель подготовиться к концерту или к конкурсу, то можно труд сделать более интенсивным, более узконаправленным, но предыдущая работа не отменяется. Юрий Царев:

Играют дома саксофонисты? Никита Петров:

Само собой, это хлеб и соль. Александра Каштанова:

Какие дальнейшие планы после покорения такой вершины? Никита Петров:

Мы готовимся к различным концертам, сейчас надо сдать сессию и хоть немного выдохнуть. Как музыканты справляются с волнением? Юрий Царев:

Волнение на сцене, когда не только зрительный зал, но и жюри. Как его перебороть? Дмитрий Шувалов:

Волнение есть. Вначале волнение было большой проблемой, это стресс. Надо взять и направить все свои усилия в нужное русло, сфокусироваться. Со временем волнение было полностью перекрыто страстью, желанием выйти, показать себя с наилучшей стороны, выдать хороший результат и поразить всех. Юрий Царев:

Если ребенок захотел играть на саксофоне, достаточно дорогой инструмент, как начать ребенку заниматься саксофоном?

Никита Петров:

Я бы не сказал, что он прямо очень дорогой, ученический можно и за 300 долларов купить. Как начать? Физиология очень важна, я не сторонник блок-флейт, начать на саксофоне, если получается, начать можно и на фортепиано какое-то время. В освоении саксофон несложный инструмент. Но многие люди считают, что если он в освоении несложный, значит, на нем несложно играть. Нет, на саксофоне очень легко играть плохо. Многие считают, что если пару песен выучил, то уже всего достиг. На самом деле не так. Он этим и привлекает, что вначале может показаться, что легко. Хорошо, если человек быстро этот инструмент принимает, может на нем что-то сыграть и порадовать своих близких, себя самого. Но чтобы заниматься дальше, требуется серьезный и кропотливый труд осознанный. Юрий Царев:

Какие у вас дальнейшие планы? Какие вершины хотите покорять? Может, написать что-то авторское для саксофона? Никита Петров:

Я музыку не пишу. Я стараюсь, чтобы человек научился играть. Хорошо, если можно поехать на конкурс или сыграть на концерте, например, мы с Дмитрием играем в квартете саксофонистов, единственном в стране. То есть у нас постоянно идут концерты, различные программы, у нас творческая жизнь не угасает. Идем в таком исполнительском русле. Можно устроиться на работу в оркестр, реализовывать себя еще и в более крупном коллективе. Александра Каштанова:

В интернете очень много роликов, когда инструмент начинает играть новыми нотами. Были ли у вас случаи, когда у вас оказался саксофон и к месту все это случилось?