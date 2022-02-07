Как изменится целевой набор с введением нового Кодекса об образовании? Отвечает Сергей Касперович

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Что касается высшего образования, мы столкнулись с такими понятиями, как бакалавр и магистр, но до конца не осознали, в чем разница. И прежде всего эту разницу не осознали те заказчики, производственники, которые заказывают у вузов целевой набор. Говорят, что с введением этого Кодекса конкурс на целевой набор для магистрантов или бакалавров станет выше.