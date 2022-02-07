Как изменится целевой набор с введением нового Кодекса об образовании? Отвечает Сергей Касперович

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Что касается высшего образования, мы столкнулись с такими понятиями, как бакалавр и магистр, но до конца не осознали, в чем разница. И прежде всего эту разницу не осознали те заказчики, производственники, которые заказывают у вузов целевой набор. Говорят, что с введением этого Кодекса конкурс на целевой набор для магистрантов или бакалавров станет выше.
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
С заказчиками нужно работать информационно. Задача учреждения образования: формировать соответствующее информационное поле о том, где будет востребован специалист, какой специалист. В том числе и помогать заказчику определять свои перспективные потребности как в количественном плане, так и в качественном плане: по квалификации, направлению подготовки.
Кирилл Казаков:
Как руководителю предприятия понять: мне нужно десять бакалавров и три магистра либо наоборот?
Сергей Касперович:
Для этого он должен понимать, как будет развиваться его предприятие. Исходя из этого, будет понимать, какие специалисты и какого уровня ему нужны.
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