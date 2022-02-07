Прямой эфир

Как изменится целевой набор с введением нового Кодекса об образовании? Отвечает Сергей Касперович

07 февраля 2022 20:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Что касается высшего образования, мы столкнулись с такими понятиями, как бакалавр и магистр, но до конца не осознали, в чем разница. И прежде всего эту разницу не осознали те заказчики, производственники, которые заказывают у вузов целевой набор. Говорят, что с введением этого Кодекса конкурс на целевой набор для магистрантов или бакалавров станет выше.  

Как изменится целевой набор с введением нового Кодекса об образовании? Отвечает Сергей Касперович-1

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
С заказчиками нужно работать информационно. Задача учреждения образования: формировать соответствующее информационное поле о том, где будет востребован специалист, какой специалист. В том числе и помогать заказчику определять свои перспективные потребности как в количественном плане, так и в качественном плане: по квалификации, направлению подготовки.  

Кирилл Казаков:  
Как руководителю предприятия понять: мне нужно десять бакалавров и три магистра либо наоборот?  

Сергей Касперович:  
Для этого он должен понимать, как будет развиваться его предприятие. Исходя из этого, будет понимать, какие специалисты и какого уровня ему нужны.  

Читайте также:  

Теперь учреждения образования будут лицензировать. Зачем это нужно?  

Профтехобразование, курсы переподготовки – и достаточно? Всем ли необходима «вышка», рассказали в Министерстве образования  

Ходят ли сейчас в вечернюю школу, как в СССР? Рассказал директор гимназии  

# Образование в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Сергей Касперович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теперь в школу могут принимать 5-летних по решению педсовета. Действительно ли такая норма необходима белорусам?
07 февраля 2022 20:20

Теперь в школу могут принимать 5-летних по решению педсовета. Действительно ли такая норма необходима белорусам?

«Покажем онкобольного человека именно с такой стороны». В медуниверситете представили арт-проект «Вкус жизни»
07 февраля 2022 19:31

«Покажем онкобольного человека именно с такой стороны». В медуниверситете представили арт-проект «Вкус жизни»

«Не рисовать брови». Как принять себя после химиотерапии? Позитивный опыт студентки
07 февраля 2022 19:28

«Не рисовать брови». Как принять себя после химиотерапии? Позитивный опыт студентки