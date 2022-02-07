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«Не рисовать брови». Как принять себя после химиотерапии? Позитивный опыт студентки

07 февраля 2022 19:28
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Новости Беларуси. Арт-проект «Вкус жизни» представили 7 февраля в Белорусском государственном медуниверситете. Это пример того, как искусство помогает онкобольным на пути к выздоровлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько десятков фото, за каждым из которых сложная, но в большинстве случаев счастливая история победы над опасным недугом.

«Не рисовать брови». Как принять себя после химиотерапии? Позитивный опыт студентки-1

С этой фотографии все начиналось.

«Не рисовать брови». Как принять себя после химиотерапии? Позитивный опыт студентки-4

Вероника Супрун о своем диагнозе узнала 5 лет назад. Именно когда в Боровлянах проходила курс лечения, как ни парадоксально, и сбылась мечта детства – быть фотомоделью. Девушка сделала снимок после химиотерапии, выложила его на страничке в соцсети и, как ни странно, получила предложение на профессиональную фотосессию.

«Не рисовать брови». Как принять себя после химиотерапии? Позитивный опыт студентки-7

Шаг за шагом – визажисты, новые образы, казалось, вдыхали в нее шанс на выздоровление. А главное, помогли принять себя.

«Не рисовать брови». Как принять себя после химиотерапии? Позитивный опыт студентки-10

Вероника Супрун, автор фотопроекта «Вкус жизни»:
Тогда у меня и родилась, точнее, пришла в голову идея: как было бы здорово, если бы другие ребята в онкоцентре также перестали этого стесняться – ходить с лысой головой, не рисовать, к примеру, брови.

Сегодня Вероника заканчивает университет и помогает другим благодаря арт-терапии преодолевать путь к выздоровлению.

«Не рисовать брови». Как принять себя после химиотерапии? Позитивный опыт студентки-13

Ага, сейчас не буду плакать, не буду я плакать. Каролина.

«Не рисовать брови». Как принять себя после химиотерапии? Позитивный опыт студентки-16

Она организует фотосессии для пациентов онкоцентра. Десятки героев, за каждым фото своя история борьбы с недугом. О них, как и о вере в чудо, теперь всем рассказывает проект-презентация «Вкус жизни».

В медуниверситете представили арт-проект «Вкус жизни». Подробнее здесь.

# Онкология # общество # Вероника Супрун # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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