«Не рисовать брови». Как принять себя после химиотерапии? Позитивный опыт студентки

Новости Беларуси. Арт-проект «Вкус жизни» представили 7 февраля в Белорусском государственном медуниверситете. Это пример того, как искусство помогает онкобольным на пути к выздоровлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько десятков фото, за каждым из которых сложная, но в большинстве случаев счастливая история победы над опасным недугом.

Вероника Супрун о своем диагнозе узнала 5 лет назад. Именно когда в Боровлянах проходила курс лечения, как ни парадоксально, и сбылась мечта детства – быть фотомоделью. Девушка сделала снимок после химиотерапии, выложила его на страничке в соцсети и, как ни странно, получила предложение на профессиональную фотосессию.

Шаг за шагом – визажисты, новые образы, казалось, вдыхали в нее шанс на выздоровление. А главное, помогли принять себя.

Вероника Супрун, автор фотопроекта «Вкус жизни»:

Тогда у меня и родилась, точнее, пришла в голову идея: как было бы здорово, если бы другие ребята в онкоцентре также перестали этого стесняться – ходить с лысой головой, не рисовать, к примеру, брови.

Сегодня Вероника заканчивает университет и помогает другим благодаря арт-терапии преодолевать путь к выздоровлению.