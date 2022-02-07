Профтехобразование, курсы переподготовки – и достаточно? Всем ли необходима «вышка», рассказали в Министерстве образования

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Многие сейчас говорят о том, что зачем вообще каждому выпускнику школы в будущем высшее образование? По сути, ведь у нас очень большой рынок частного труда. Есть плотники, те, кто кладут печки, строители, автослесари, которые получили высшее образование абсолютно не по профессии. Они все с высшим образованием, но при этом работают не по специальности. Может быть, изначально понимают, что можно пойти на профессию того же самого кулинара, повара, слесаря, строителя. И понимают, что, как было сказано, расти вширь, компетенции усиливать в профессии, а не обязательно тебе вот эту карьеру менеджера.

Алена Сырова, СТВ:

Или моду на высшее образование и желание родителей, чтобы у моего ребенка было непременно высшее образование, не победить?