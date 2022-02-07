Профтехобразование, курсы переподготовки – и достаточно? Всем ли необходима «вышка», рассказали в Министерстве образования

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Многие сейчас говорят о том, что зачем вообще каждому выпускнику школы в будущем высшее образование? По сути, ведь у нас очень большой рынок частного труда. Есть плотники, те, кто кладут печки, строители, автослесари, которые получили высшее образование абсолютно не по профессии. Они все с высшим образованием, но при этом работают не по специальности. Может быть, изначально понимают, что можно пойти на профессию того же самого кулинара, повара, слесаря, строителя. И понимают, что, как было сказано, расти вширь, компетенции усиливать в профессии, а не обязательно тебе вот эту карьеру менеджера.
Алена Сырова, СТВ:
Или моду на высшее образование и желание родителей, чтобы у моего ребенка было непременно высшее образование, не победить?
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Вы знаете, на самом деле, родители, конечно, оказывают большое влияние на абитуриентов, на выбор профессиональный будущий. Но все-таки современная молодежь информационно открыта, самостоятельна. Она может делать свой выбор, и она его делает. Действительно, мы сегодня видим, что принцип обучения на протяжении всей жизни, кстати говоря, он также в Кодексе об образовании является важным… Он позволяет четко определять траектории, ширину либо глубину. Многие начинают с профтехобразования, видят, что чего-то не хватает, нужно прирастить компетенции, уровень. Пойти вглубь. Они идут на уровень среднего специального.
Причем есть траектории получения в сокращенные сроки. Дальше, если ты двигаешься дальше по данной траектории профессиональной, ты можешь поступить на уровень высшего образования на сокращенный срок. Получить это высшее образование. Быть успешным, если ты понимаешь, что эта профессия, специальность сегодня не так востребована, как хотелось бы, можно получить второе высшее. Но интересными являются сегодня траектории дополнительного образования взрослых. У нас более 10 образовательных программ дополнительного образования взрослых. От переподготовки, которая позволяет получить новую квалификацию, до обучающих курсов и иных программ, которые позволяют прирастить компетенции в определенной сфере и для определенного нанимателя этого будет достаточно.
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