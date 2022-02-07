Теперь учреждения образования будут лицензировать. Зачем это нужно?
Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я общался с разными людьми, готовясь к программе. Задавали такой вопрос: в чем смысл того, чтобы детскими садиками называть только государственные учреждения образования? Какая разница – частный детский сад? Или, например, есть только школа, детский сад и вузы. Эти названия что-то несут? Это маркер качества?
Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На уровне дошкольного образования оптимизируются типы учреждений. Из шести остаются три типа, очень понятно родителям: детский сад, санаторный детский сад и центр развития ребенка. Для чего? Для простого использования в обиходе. Для понимания.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, для чего использовали эти названия – для маркетинга, чтобы привлечь в частный сад. Якобы мы какой-то мегаклассный профессиональный…
Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров:
Немножко не так, потому что вы сами в вопросе закладываете, вы говорите, что государственный. Нет, это не касается формы собственности. Это касается вида учреждения. Если ты хочешь частный детский сад – пожалуйста. Но это должно быть учреждение образования.
Кирилл Казаков:
А кто регулятор этого будет?
Вадим Богуш:
Местные органы власти Министерства образования.
Кирилл Казаков:
Местные органы власти будут верифицировать, что это детский сад.
Лилия Кирьяк:
Лицензирование обязательно. Сейчас в Палате представителей рассматривается ко второму чтению закон о лицензировании, где заложены эти нормы, что лицензированию будут подлежать все учреждения образования в Республике Беларусь. На соответствие всем требованиям, виду деятельности.
Алена Сырова, СТВ:
Допустим, те частные детские сады, которые есть, должны будут обратиться, пройти определенную процедуру?
Кирилл Казаков:
И детские сады, и частные школы?
Лилия Кирьяк:
Да, пройти процедуру и получить лицензию. И государственные в том числе.
Кирилл Казаков:
А что касается курсов подготовки ребят к экзаменам, например? Для поступления в вузы. Их это каким-то образом коснется? Либо это останется пока на таком уровне, как оно есть?
Вадим Богуш:
Это все зависит от того, какой статус они имеют сейчас. Если сейчас это учреждение образования и они занимаются видами деятельности, которые подлежат лицензированию, значит они уже эти лицензии имеют. Если это, извините, контора без имени, которая занимается одурманиванием родителей…
Кирилл Казаков:
Репетиторы, которые заявляют, что готовят к поступлению в БГУИР.
Вадим Богуш:
Нет, у репетиров отдельная ниша. Есть порядок их оформления, регулирования деятельности. Они тоже платят налоги. Но прежде всего это касается упорядочивания деятельности юридических лиц, тех, которые пытаются под ширмой выдать не то, что находится внутри. В этом случае они должны будут получить лицензию – и, пожалуйста, работайте.
Кирилл Казаков:
Купить диплом, как в московском переходе, у нас невозможно?
Вадим Богуш:
Ну, не дай бог.
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Это и сейчас невозможно и не будет возможно, потому что есть соответствующие механизмы обеспечения качества, оценки качества. Соответственно, в ходе аккредитации эти все вопросы оцениваются. Кстати, у нас создано уже Национальное агентство по обеспечению качества, которое будет проводить аккредитацию.
Читайте также:
Профтехобразование, курсы переподготовки – и достаточно? Всем ли необходима «вышка», рассказали в Министерстве образования
Ходят ли сейчас в вечернюю школу, как в СССР? Рассказал директор гимназии
Почему новый Кодекс об образовании не могли принять 10 лет? Ответил ректор БГУИР