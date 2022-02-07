Теперь учреждения образования будут лицензировать. Зачем это нужно?

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я общался с разными людьми, готовясь к программе. Задавали такой вопрос: в чем смысл того, чтобы детскими садиками называть только государственные учреждения образования? Какая разница – частный детский сад? Или, например, есть только школа, детский сад и вузы. Эти названия что-то несут? Это маркер качества?

Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На уровне дошкольного образования оптимизируются типы учреждений. Из шести остаются три типа, очень понятно родителям: детский сад, санаторный детский сад и центр развития ребенка. Для чего? Для простого использования в обиходе. Для понимания. Кирилл Казаков:

Я понимаю, для чего использовали эти названия – для маркетинга, чтобы привлечь в частный сад. Якобы мы какой-то мегаклассный профессиональный… Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров:

Немножко не так, потому что вы сами в вопросе закладываете, вы говорите, что государственный. Нет, это не касается формы собственности. Это касается вида учреждения. Если ты хочешь частный детский сад – пожалуйста. Но это должно быть учреждение образования. Кирилл Казаков:

А кто регулятор этого будет? Вадим Богуш:

Местные органы власти Министерства образования. Кирилл Казаков:

Местные органы власти будут верифицировать, что это детский сад. Лилия Кирьяк:

Лицензирование обязательно. Сейчас в Палате представителей рассматривается ко второму чтению закон о лицензировании, где заложены эти нормы, что лицензированию будут подлежать все учреждения образования в Республике Беларусь. На соответствие всем требованиям, виду деятельности.