Ходят ли сейчас в вечернюю школу, как в СССР? Рассказал директор гимназии

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Все было отлично. Когда вечерняя школа в Советском Союзе тоже являлась такой историей, когда те же рабочие получали образование.

Алена Сырова, СТВ:

Наталья Владимировна, а сейчас форма вечерней школы востребована или нет?