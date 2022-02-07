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Ходят ли сейчас в вечернюю школу, как в СССР? Рассказал директор гимназии

07 февраля 2022 18:07
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Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Все было отлично. Когда вечерняя школа в Советском Союзе тоже являлась такой историей, когда те же рабочие получали образование.  

Алена Сырова, СТВ:  
Наталья Владимировна, а сейчас форма вечерней школы востребована или нет?  

Ходят ли сейчас в вечернюю школу, как в СССР? Рассказал директор гимназии-1

Наталья Бушная, директор гимназии №1 Минска:  
Вечерние школы – нет, но вечерние классы обозначены в Кодексе. И есть экстернат. Есть возможность сдать экзамены. Определены в каждом районе определенные площадки, где можно самостоятельно, обучаясь 10-й и 11-й класс (программу 10-го и 11-го класса), и затем тоже получить образование общее среднее. То есть в нашей стране созданы все условия, такие траектории, что только совсем ленивый не получит общего среднего образования.  

Кирилл Казаков:  
И высшее, и среднее образование у нас таким образом организовано, что человек должен только захотеть.  

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# Образование в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Наталья Бушная # Фотофакт

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