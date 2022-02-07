«Покажем онкобольного человека именно с такой стороны». В медуниверситете представили арт-проект «Вкус жизни»

Новости Беларуси. Арт-проект «Вкус жизни» представили 7 февраля в Белорусском государственном медуниверситете. Это пример того, как искусство помогает онкобольным на пути к выздоровлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Арт-проект «Вкус жизни» представили 7 февраля в Белорусском государственном медуниверситете. Это пример того, как искусство помогает онкобольным на пути к выздоровлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маргарита Миткевич, организатор и исполнитель фотопроекта «Вкус жизни»:
Никто не ожидал, что мы покажем онкобольного человека именно с такой стороны – красивого. Не больного, немощного, не жалость вызываем, а показываем наших будущих архитекторов, продавцов, просто домохозяек. Это люди, у которых огромный шанс на жизнь, просто в данный момент они оказались в тяжелой ситуации. Смысл в том, чтобы поддержать человека, который проходит лечение. Показать ему, что он красивый, классный, у него фотосессии такие все замечательные, что можно посмотреть на себя со стороны. У них тогда повышается очень самооценка в этот момент.
В центре детской онкологии в Боровлянах сегодня порядка 200 детей проходят сложнейшую терапию. У каждого маленького пациента индивидуальная программа восстановления. К счастью, медицина шагнула вперед, и тех, кто победил опасный недуг, с каждым годом все больше.
Помимо новых технологий, к процессу активно подключают и искусство: вовлечение в творческий процесс способствует положительной динамике в лечении.
Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Вырабатываются гормоны счастья. Они включают иммунные механизмы, заставляют ребенка более успешно бороться с заболеванием. Они как бы его толкают: иди вперед, делай это, все будет хорошо.
Необычный метод арт-терапии представили студентам. Выставка разместилась в БГМУ. Презентацию уже называют мастер-классом. Пример того, как достижения фундаментальной медицины вместе с искусством могут творить чудеса.
Как принять себя после химиотерапии? Позитивный опыт студентки читайте здесь.