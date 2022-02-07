«Покажем онкобольного человека именно с такой стороны». В медуниверситете представили арт-проект «Вкус жизни»

Маргарита Миткевич, организатор и исполнитель фотопроекта «Вкус жизни»:

Никто не ожидал, что мы покажем онкобольного человека именно с такой стороны – красивого. Не больного, немощного, не жалость вызываем, а показываем наших будущих архитекторов, продавцов, просто домохозяек. Это люди, у которых огромный шанс на жизнь, просто в данный момент они оказались в тяжелой ситуации. Смысл в том, чтобы поддержать человека, который проходит лечение. Показать ему, что он красивый, классный, у него фотосессии такие все замечательные, что можно посмотреть на себя со стороны. У них тогда повышается очень самооценка в этот момент.