Как избежать теплового и солнечного ударов? 3 простых правила

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич.

Изнуряющая жара. В некоторых регионах страны побиты температурные рекорды. Как спасаться от зноя, что нужно знать тем, кто очень чувствителен к жаре?

Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):

Самое главное, в жару стараться не быть на солнце. В помещении создавать атмосферу, при которой не было бы душно, потому что тогда тоже не исключён тепловой удар. И третье – это употребление воды. Три основных, золотых правила. И если вы их соблюдаете, уже вероятность того, что вы не получите солнечный или тепловой удар, есть.