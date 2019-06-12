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Как избежать теплового и солнечного ударов? 3 простых правила

12 июня 2019 10:48
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич.

Изнуряющая жара. В некоторых регионах страны побиты температурные рекорды. Как спасаться от зноя, что нужно знать тем, кто очень чувствителен к жаре?

Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):
Самое главное, в жару стараться не быть на солнце. В помещении создавать атмосферу, при которой не было бы душно, потому что тогда тоже не исключён тепловой удар. И третье – это употребление воды. Три основных, золотых правила. И если вы их соблюдаете, уже вероятность того, что вы не получите солнечный или тепловой удар, есть.

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# Здоровье # общество # Людмила Жилевич

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