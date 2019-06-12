Первая линия скоростного трамвая в Минске: к остановкам будут вести подземные переходы с турникетами

Столичные транспортники и инженеры разработали концепцию скоростного трамвая. Первая линия свяжет микрорайон Сухарево и станцию метро «Молодёжная», рассказали в программе «Большой город».
Столичные транспортники и инженеры разработали концепцию скоростного трамвая. Первая линия свяжет микрорайон Сухарево и станцию метро «Молодёжная», рассказали в программе «Большой город».
Скоростной трамвай будет двигаться в 3 раза быстрее обычного. Пути будут посередине проезжей части, их оградят специальными конструкциями. Проехать зайцем не получится: попасть к остановкам можно будет только по подземным переходам, причём, у входа установят турникеты. Планируется, что первая линия уже начнёт действовать до 2025 года.