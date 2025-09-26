78 стран на одном экране! Узнали об удивительных премьерах «Анимаёвки-2025»

Яркие краски и безграничное творчество. В Могилев вернулась магия большого экрана. Уже 28-й раз город на Днепре становится столицей анимации для сотен гостей и участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международный фестиваль «Анимаевка-2025» открылся с размахом, обещая зрителям не только конкурсные показы, но и уникальные ретроспективы, встречи с профессионалами, мастер-классы, на которых можно увидеть, как менялась анимация от первых набросков до цифровых шедевров. О месте, где оживают мечты – Юлия Мычка.

78 стран на одном экране! В 2025 году фестиваль побил все рекорды, получив 715 заявок на конкурс. Это доказывает, что язык анимации универсален и объединяет континенты. Для многих участников «Анимаевка» – волнующая премьера: представить свои работы на выставках, увидеть их на большом экране, услышать мнение зрителей и экспертов, а также обменяться знаниями и опытом. Впервые к фестивалю присоединились авторы из Анголы, Бангладеш, Бахрейна, Гондураса и Монголии. Мультипликация – это вид искусства, который служит мостиком для отражения любых тем, связанных с человеком. Именно на этот главный посыл и обращает внимание жюри, оценивая работы.

Рим Шарафутдинов, режиссер-аниматор, сценарист и художник-постановщик:

Я оцениваю, когда фильм заканчивается. И если я некоторое время еще нахожусь с ним, если он меня не отпускает, то у меня внутренне поднимается его шкала оценки.

Александр Ленкин, режиссер, преподаватель кафедры кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств:

Есть идеи, а есть сверхзадачи какие-то. Одна из сверхзадач — это подготовка молодых кадров. У них уже багаж совершенно другой. И вот с этим багажом они приходят и начинают развивать, развивать, развивать не только себя, но и так называемую белорусскую анимацию. Среди тех, кто ждет решения жюри в номинации, – подруги Катя и Виолетта. Они представляют анимационную студию из Санкт-Петербурга с мультфильмом «Кража с выставки», где главным героем стал Винсент Ван Гог. На создание этой миниатюры ушло девять месяцев кропотливого труда и пять килограммов пластилина.