Перегрев организма – как избежать солнечного удара?

Летом можно легко перегреться на солнышке и заработать солнечный или тепловой удар. Как этого не допустить и что делать, если так случилось?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Хвесюк, заведующая отделением общей врачебной практики № 3 Гомельской городской поликлиники № 1.
Юрий Царев, ведущий:
Что такое солнечный и тепловой удар? Какие признаки его существуют, чтобы человек, если почувствует недомогание, понимал, что с ним происходит?
Екатерина Хвесюк, заведующая отделением общей врачебной практики № 3 Гомельской городской поликлиники № 1:
Если говорить простыми словами, это перегрев организма. Факторы, которые способствуют развитию этого состояния – это непосредственно высокие температуры, высокая влажность воздуха либо плохо вентилируемый воздух и сниженная теплоотдача организма.
Юлия Самусенко, ведущая:
Какие меры предосторожности следует соблюдать?
Екатерина Хвесюк:
В первую очередь, чтобы не получить тепловой и солнечный удар, нужно на улицу выходить с головным убором. Это больше предотвращает развитие солнечного удара.
Юрий Царев:
Хотелось бы разницу уточнить.
Екатерина Хвесюк:
Разница немножко в механизме. Солнечный удар возникает при непосредственном действии солнечных лучей на голову. В принципе, все различия, а симптомы будут одинаковые.
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