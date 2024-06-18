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Перегрев организма – как избежать солнечного удара?

18 июня 2024 20:28
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Летом можно легко перегреться на солнышке и заработать солнечный или тепловой удар. Как этого не допустить и что делать, если так случилось?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Хвесюк, заведующая отделением общей врачебной практики № 3 Гомельской городской поликлиники № 1.

Юрий Царев, ведущий:
Что такое солнечный и тепловой удар? Какие признаки его существуют, чтобы человек, если почувствует недомогание, понимал, что с ним происходит?

Перегрев организма – как избежать солнечного удара?-1

Екатерина Хвесюк, заведующая отделением общей врачебной практики № 3 Гомельской городской поликлиники № 1:
Если говорить простыми словами, это перегрев организма. Факторы, которые способствуют развитию этого состояния – это непосредственно высокие температуры, высокая влажность воздуха либо плохо вентилируемый воздух и сниженная теплоотдача организма.

Юлия Самусенко, ведущая:
Какие меры предосторожности следует соблюдать?

Екатерина Хвесюк:
В первую очередь, чтобы не получить тепловой и солнечный удар, нужно на улицу выходить с головным убором. Это больше предотвращает развитие солнечного удара.

Юрий Царев:
Хотелось бы разницу уточнить.

Екатерина Хвесюк:
Разница немножко в механизме. Солнечный удар возникает при непосредственном действии солнечных лучей на голову. В принципе, все различия, а симптомы будут одинаковые.

Подробнее в видео.

# Здоровье # общество # Юрий Царёв # Александр Меженный # Юлия Самусенк

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