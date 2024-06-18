Перегрев организма – как избежать солнечного удара?

Летом можно легко перегреться на солнышке и заработать солнечный или тепловой удар. Как этого не допустить и что делать, если так случилось?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Хвесюк, заведующая отделением общей врачебной практики № 3 Гомельской городской поликлиники № 1.

Юрий Царев, ведущий:

Что такое солнечный и тепловой удар? Какие признаки его существуют, чтобы человек, если почувствует недомогание, понимал, что с ним происходит?