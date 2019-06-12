До +34 °C. Сколько ещё продлится аномальная жара в Беларуси?

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности – до субботы включительно. Аномально жаркая погода испытывает Беларусь: +30-33 градуса повсеместно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности – до субботы включительно. Аномально жаркая погода испытывает Беларусь: +30-33 градуса повсеместно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По югу и вовсе все +34. Вероятность осадков невелика, ожидаются только небольшие дожди локального характера.
Резко возрос уровень пожарной опасности в лесах. Их посещение уже запрещено в 40 районах Беларуси. Наибольшая солнечная активность достигает максимума с 11 до 17 часов. На улице в это время медики рекомендуют держаться в тени и не забывать пить воду.