До +34 °C. Сколько ещё продлится аномальная жара в Беларуси?

По югу и вовсе все +34. Вероятность осадков невелика, ожидаются только небольшие дожди локального характера.

Резко возрос уровень пожарной опасности в лесах. Их посещение уже запрещено в 40 районах Беларуси. Наибольшая солнечная активность достигает максимума с 11 до 17 часов. На улице в это время медики рекомендуют держаться в тени и не забывать пить воду.