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До +34 °C. Сколько ещё продлится аномальная жара в Беларуси?

12 июня 2019 10:40
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности – до субботы включительно. Аномально жаркая погода испытывает Беларусь: +30-33 градуса повсеместно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До +34 °C. Сколько ещё продлится аномальная жара в Беларуси?-1

По югу и вовсе все +34. Вероятность осадков невелика, ожидаются только небольшие дожди локального характера.

До +34 °C. Сколько ещё продлится аномальная жара в Беларуси?-4

Резко возрос уровень пожарной опасности в лесах. Их посещение уже запрещено в 40 районах Беларуси. Наибольшая солнечная активность достигает максимума с 11 до 17 часов. На улице в это время медики рекомендуют держаться в тени и не забывать пить воду. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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