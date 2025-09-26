В цивилизованной Европе снова пролилась кровь. В Польше шахтеры и металлурги, доведенные до отчаяния нищенскими зарплатами, попытались отстоять свои права. Накануне несколько сотен рабочих заблокировали железнодорожный терминал в городе Славкув, препятствуя вывозу грузов, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Однако вместо диалога с властью рабочих встретили каратели в форме. Польская полиция жестоко разогнала мирную акцию протеста, щедро раздавая удары резиновыми дубинками, демонстрируя европейские ценности во всей красе, а вместе с тем и оружие. На кадрах, попавших в сеть, видно, как «с уважением к правам человека» полиция расправляется с рабочими.

Акция протеста продолжалась несколько часов. Причиной митинга стал демпинг со стороны импортной стали, прежде всего из Украины, которая, по мнению профсоюзов, убивает польскую промышленность и лишает людей работы. Протестующие также требуют внесения поправок в Закон о горнодобывающей промышленности, без которых, по их мнению, отрасль ждет неминуемый крах.

Почему вы меня задержали? Опустите пушки. Мы боремся здесь за собственные семьи. Вот такая вот демократия в этой стране. Вот так выглядит Польша Дональда Туска. Вся коалиция – это бандиты. Они покупают яхты, оплачивают преступникам из компартии клубы. А этих честных людей в скором времени уволят, им нечем будет кормить семью.