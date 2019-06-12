МЧС при помощи вертолётов отрабатывает навыки спасения людей на воде

Новости Беларуси. Спасателям в жаркие дни приходится работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокий плюс сказывается на работе всех жизненно важных систем страны.

12 июня на водохранилище Петровичи в Смолевичском районе прошла совместная тренировка авиации и спецназа МЧС.

Спасатели отрабатывали навыки и план действий в различных чрезвычайных ситуациях, например, способы спасения людей на воде. Для этого задействовали вертолёты МИ-8 и другую специальную технику.

Мария Клезович, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Отрабатываются приёмы спасения людей с водной поверхности различными способами. Это и десантирование парашютным способом на водную гладь, а также штурмовым способом, который используется при спасении людей на воде.