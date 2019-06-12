МЧС при помощи вертолётов отрабатывает навыки спасения людей на воде

Новости Беларуси. Спасателям в жаркие дни приходится работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокий плюс сказывается на работе всех жизненно важных систем страны.
Новости Беларуси. Спасателям в жаркие дни приходится работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокий плюс сказывается на работе всех жизненно важных систем страны.
12 июня на водохранилище Петровичи в Смолевичском районе прошла совместная тренировка авиации и спецназа МЧС.
Спасатели отрабатывали навыки и план действий в различных чрезвычайных ситуациях, например, способы спасения людей на воде. Для этого задействовали вертолёты МИ-8 и другую специальную технику.
Мария Клезович, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Отрабатываются приёмы спасения людей с водной поверхности различными способами. Это и десантирование парашютным способом на водную гладь, а также штурмовым способом, который используется при спасении людей на воде.
После первого этапа учений приступили к тушению лесных пожаров с вертолёта. Цель таких тренировок – ещё раз проверить готовность спасателей обеспечивать безопасность в пожароопасный период и, конечно же, в преддверии II Европейских игр.