«Выпад польских евроатлантистов против Китая» – Дзермант о закрытии границы Польшей

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

Польша открыла границу, но две недели поляки шантажировали остановкой континентального транзита. Очевидно, что это был выпад польских евроатлантистов против Китая, проба пера, так сказать.

Однако важно, что поляки пошли на попятную после визита в Беларусь высокопоставленного человека из Коммунистической партии Китая Ли Си – секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. А до этого был визит министра иностранных дел КНР Ван И в Варшаву.

Высокий представитель КПК Ли Си встретился с Александром Лукашенко и поговорил с ним наедине. И, судя по всему, аргументы белорусской стороны для китайцев о том, в ком и в чем проблема на границе, оказались убедительнее, учитывая особое взаимопонимание между Беларусью и КНР.

Белорусский Президент, как всегда, дает откровенные оценки ситуации.