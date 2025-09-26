«Выпад польских евроатлантистов против Китая» – Дзермант о закрытии границы Польшей

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.
Польша открыла границу, но две недели поляки шантажировали остановкой континентального транзита. Очевидно, что это был выпад польских евроатлантистов против Китая, проба пера, так сказать.
Однако важно, что поляки пошли на попятную после визита в Беларусь высокопоставленного человека из Коммунистической партии Китая Ли Си – секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. А до этого был визит министра иностранных дел КНР Ван И в Варшаву.
Высокий представитель КПК Ли Си встретился с Александром Лукашенко и поговорил с ним наедине. И, судя по всему, аргументы белорусской стороны для китайцев о том, в ком и в чем проблема на границе, оказались убедительнее, учитывая особое взаимопонимание между Беларусью и КНР.
Белорусский Президент, как всегда, дает откровенные оценки ситуации.
«Беларусь всегда поддержит Китай» – о чем говорил Лукашенко с политиком из Поднебесной Ли Си?
Вот это самое важное, что нужно понимать в ситуации с закрытой границей. Цель этого демарша вовсе не намерение повлиять на Беларусь, обвинив ее то в организации потоков мигрантов в Европу, то в том, что мы, пользуясь своим суверенным правом, проводим на своей территории плановые военные учения с союзной Россией.
Цель – именно Китай, транзитные потоки в Евразии. Иначе как объяснить, почему польско-белорусская граница была закрыта, а польско-российская, с Калининградской областью – нет.
Однако сейчас граница открыта, что же в итоге подействовало на поляков? Во-первых, спокойная, сдержанная реакция Беларуси на эти явно провокативные действия, ведь мы понимали, что главная их причина не в Беларуси.
Во-вторых, это очень четкие, дипломатически выверенные и эффективные действия КНР. Мы можем только догадываться, что именно сказали китайцы полякам, но это было действенно и убедительно. Еще бы, ведь Китай занимает второе место по импорту товаров в Польшу после Германии.
Далее смотрите в видео.