«Не надо в этот момент снимать на видео». Первая помощь при тепловом ударе

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич.
Как правильно оказать первую помощь при тепловом или солнечном ударе, если человек потерял сознание?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич.
Как правильно оказать первую помощь при тепловом или солнечном ударе, если человек потерял сознание?
Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):
Я понимаю, это всегда стресс для окружающих. Но я прошу всех граждан, что не надо в этот момент снимать на видео, надо пытаться, всё-таки, помочь этим людям.
Надо попытаться снять одежду. Затем, если есть возможность, прыснуть на него водой, облить водой. Затем повернуть этого человека на бок, неважно – на правый или левый, потому что в любой момент может начаться рвота, и человек захлебнётся рвотными массами. Затем, если есть возможность, перетащить его в тенёк и начать мероприятие, которое обеспечит доступ кислорода в дыхательные пути.