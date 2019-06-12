«Не надо в этот момент снимать на видео». Первая помощь при тепловом ударе

Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):

Я понимаю, это всегда стресс для окружающих. Но я прошу всех граждан, что не надо в этот момент снимать на видео, надо пытаться, всё-таки, помочь этим людям.

Надо попытаться снять одежду. Затем, если есть возможность, прыснуть на него водой, облить водой. Затем повернуть этого человека на бок, неважно – на правый или левый, потому что в любой момент может начаться рвота, и человек захлебнётся рвотными массами. Затем, если есть возможность, перетащить его в тенёк и начать мероприятие, которое обеспечит доступ кислорода в дыхательные пути.