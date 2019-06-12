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«Не надо в этот момент снимать на видео». Первая помощь при тепловом ударе

12 июня 2019 13:10
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич.

Как правильно оказать первую помощь при тепловом или солнечном ударе, если человек потерял сознание?

«Не надо в этот момент снимать на видео». Первая помощь при тепловом ударе-1

Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):
Я понимаю, это всегда стресс для окружающих. Но я прошу всех граждан, что не надо в этот момент снимать на видео, надо пытаться, всё-таки, помочь этим людям.

Надо попытаться снять одежду. Затем, если есть возможность, прыснуть на него водой, облить водой. Затем повернуть этого человека на бок, неважно – на правый или левый, потому что в любой момент может начаться рвота, и человек захлебнётся рвотными массами. Затем, если есть возможность, перетащить его в тенёк и начать мероприятие, которое обеспечит доступ кислорода в дыхательные пути.

# Здоровье # общество # Людмила Жилевич

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