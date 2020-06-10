Озноб, рвотный рефлекс, двоится в глазах, головные боли: основные симптомы теплового и солнечного ударов

Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):

Тепловой удар – от слова «удар». Чаще всего в тяжелой степени человек теряет сознание. Если это легкая степень, когда вы получили просто тепловое воздействие, которое неблагоприятно для вашего организма – первое чувство – чувство подташнивания, может быть, головокружения.

Пожилой человек начинает, как правило, плохо видеть – двоится в глазах. То есть такие офтальмологические симптомы. Если человек болеет сердечно-сосудистым заболеваниями, у него могут возникнуть боли в сердце. Потому что это тоже давление, нарушение гемодинамики. И нередко такие люди испытывают озноб, рвотные рефлексы. Вот эти все симптомы когда появляются, надо в первую очередь исключить пребывание на солнце, если ты в силах еще дойти до прохлады какой-то, выпить воды обязательно и, если есть возможность, просто облить себя водой из-под крана, из чего угодно. Если человек потерял сознание – здесь действия стремительные для тех людей, которые оказываются рядом.