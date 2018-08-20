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С какого возраста детям можно купаться в водоёме?

20 августа 2018 07:35
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Новости Беларуси. Как сделать отдых малыша на пляже безопасным и полезным, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Какова оптимальная температура воды для купания детей в озере или море?

Павел Чиркун, педиатр:
В принципе, если ребёнок держит голову уверенно, и может находиться над водой, не опуская голову (так есть риск захватывания воды ртом и попадания её в дыхательные пути), это можно делать, как только ребёнок начал держать голову.

То есть, начиная с 2-3-месячного возраста.

Сколько времени ребёнку можно находиться в водоёме?

# Дети # общество # Павел Чиркун

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