Как готовилось нападение на Азарёнка? КГБ раскрыл подробности операции

Новости Беларуси. Шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из Telegram-чатов и каналов. Вышел двухсерийный фильм «Террор 20/21» на телеканале ОНТ, в котором рассказали о спецоперации Комитета госбезопасности. Она длилась более полугода.

Дис:

Нужно реальное физическое устранение, то есть пропагандистам отрезать языки, а ментов просто валить. Один, два, три трупа – и все. Все пойдет по накатанной. Круче преподнести, я думаю, ни одну акцию нельзя. За грязный язык – отняли язык. Не убили, отняли язык. Надо нокаутировать каким-то способом и просто взять с собой ножницы. Не нож никакой, просто ножницами отрезал и ушел. Нас будут знать все. Дис долго вынашивает эту идею, консультируется, как лучше это сделать. Он не догадывается только об одном: тот, с кем общается участник чата, – и есть внедренный в него сотрудник госбезопасности. В начале июня Дис говорит, кого он подобрал на роль жертвы.

Дис:

Смотри, по человеку может быть и Тур, может быть Азаренок, может быть вот этот, который брал у Протасевича интервью. Кто там и них еще известный? Может любой быть. Больше никто не в курсе про него, что он у нас в разработке. А, ну, и Ольга Карач в курсе, но ей я доверяю, т. е. она очень, поверь мне, заинтересована, чтобы это у нас получилось, и она пропиарит это все ит пропиарит нас, потому что акция, ты сам понимаешь, – это просто бомба, такого в мире никто не делал. Дис и Ольга Карач, и не только они, делают все, чтобы в Беларуси наступил «День Х». Способы и методы их не волнуют: поджигать, взрывать и даже убивать, например, журналистов, чтобы те замолчали.

Сотрудник контртеррористического подразделения КГБ Беларуси:

Рассматривался целый ряд вариантов, начиная от Маркова и заканчивая Туром либо Азаренком. С учетом более высокого статуса Маркова они боялись к нему подбираться, поэтому был выбран Григорий Азаренок. Нашему человеку была поставлена задача осуществить разведку места жительства его. Дис понимает – задача сложная, поэтому предлагает сотруднику помочь, ведь исполнитель у него есть. Есть человек, который готов убивать, калечить, и отрезать язык – Дмитрий Сосновский. «Жажда крови, жажда расправы». Подробности покушения на Азаренка и откровенные признания радикалов Внедренный оперативник и Сосновский встретятся дважды. Это предусмотрительность Диса – сводить людей лишь накануне операции. Под нее Дис выделит деньги – сначала пообещает 10 тысяч долларов. Первый транш составит около тысячи.

Дис:

Нырнуть в лес, проехать метров 70, от въезда дорога уходит влево, как закончится закругление – смотри первое видео. Пакет прикопан около березы, кончик пакета на первом видео в левом нижнем углу виден. Полторы тысячи рублей и 200 долларов – эти деньги пойдут на покупку левой машины и на приобретение шокеров, которыми должны вырубить Азаренка. Дис и здесь верен себе: просит записать видео, которое потом выложит в экстремистский Telegram-канал, мол, бойтесь, у нас ножи, топоры, шокеры – мы идем убивать. И намерения у него насчет журналиста бескомпромиссные – вплоть до уничтожения. Дис:

В одного эту операцию не провернуть. Т.е. ладно устранить его – это одно. А язык отрезать – это другое. Ну, [...] уже, что останется жив, не останется. Там в крови захлебнется или потеряет и сдохнет. Его исполнитель Сосновский готов к такому. Вовсю обсуждает, как это можно сделать и где. Подробности плана шокируют.

Дмитрий Сосновский, задержанный:

План заключался в том, чтобы ждать его возле дома в машине. Потом, когда он будет идти с автобусной остановки, сначала представиться сотрудниками ГУБОПиК. И если он поверит, что мы сотрудники ГУБОПиК, просто посадить в машину, чтобы сам сел сначала в машину. Если он начнет сопротивляться, сказать, что будут применены спецсредства и навести шокер. Обездвижить, потом взять под руки и усадить в машину. Что дальше сделать? Дмитрий Сосновский:

Дальше направиться в лес и там мы должны были постелить пленку на траве, посадить Азаренка. Показать, что мы настроены серьезно, что если он с нами не будет говорить на камеру, будем применять физическое насилие. Какое? Дмитрий Сосновский:

Сказать, что отрежем сантиметр языка и показать горелку, что мы настроены серьезно. Если скажешь на камеру, что нам нужно... Просто в таком состоянии человек по-любому скажет то, что от него хотят. Горелка зачем? Дмитрий Сосновский:

Для устрашения, чтобы был эффект. Но до этого Дис и Сосновский прорабатывали другой вариант нападения на журналиста. Расправиться с Азаренком в его квартире.

Дмитрий Сосновский:

Моя цель заключалась в том, чтобы проникли в квартиру, связали его, сняли видео признательного показания, напугать его до смерти, чтобы он сказал показания. Сказали: «Смотри, у нас есть с собой средства!» Показали сумку: «Если ты это делать не будешь, мы тебе отрежем язык». Григорий Азаренок, СТВ:

За неделю до этого мы ждали их у меня дома. Насколько я знаю, у них был план вытащить меня из квартиры путем перебоя с электричеством, чтобы я пошел проверить пробки, и уже там на лестнице меня взять. Наши силовики были рядом, они ждали этих ребят у меня в квартире. Я не знаю почему, но они в тот день не пришли. Дома были и отец, и мать. От варианта с квартирой радикалы впоследствии отказались, слишком сложно, нападать решили на улице.

Сотрудник контртеррористического подразделения КГБ Беларуси:

Все предельно просто – отрезать ему язык. Это предложение Сосновского, там не было какого-то большого плана. Вся планировка действий была исключительно по вывозу его в лес, а в лесу все просто. Он планировал развесить бело-красно-белые флаги позади товарища Азаренка. Он должен был стоять с пистолетом перед тем, как Азаренок, возможно, сам себе отрежет язык. 1 июля в 17:00 за Сосновским заедет машина, тот сядет в автомобиль, который поедет в сторону Минска. На юго-западе столицы в районе гаражей пассажиры пересядут в другую машину, купленную на деньги Диса. В 18:17 во двор, где живет Азаренок, въедет неприметная машина, припаркуется, дальше – ожидание. О примерном времени, когда журналист возвращается с работы, известно. Дис заранее поручал следить за Азаренком.

Дис:

Как только вырубите – тогда можете снимать. Если наш киллер увидит, что тот глаз открыл и кого-то из вас увидел, скорее всего, он его уработает, ну, потому что ему свидетели не нужны. В 19:57 к остановке подъедет автобус. Григорий Азаренок выйдет, он даже не подозревает, что случится буквально через минуту. Сотрудник контртеррористического подразделения КГБ Беларуси:

Григорий был посвящен в минимум деталей. Все, что он знал, – два-три отморозка к нему подойдут и, возможно, попытаются спровоцировать его на какие-то действия. Он не знал конкретно, что на него планируется нападение, он не знал, какие действия в последующем с ним будут воспроизводить в лесу – всего этого он абсолютно не знал. Он не знал, кто я, не знал, кто мой подельник. Григорий владел минимумом информации и боролся, как настоящий мужчина.

Пассажиры машины выйдут из салона и выдвинутся навстречу журналисту. Сотрудник контртеррористического подразделения КГБ Беларуси:

До последнего мы не знали, вооружен ли товарищ Сосновский. Такую же закладку с пистолетом мог взять и Сосновский, он мог быть вооружен, нанести определенные увечья, вред жизни и здоровью нанести Азаренку. Поэтому я пошел первым, чтобы максимально перекрыть собой путь к нему. Григорий Азаренок:

Возмущение у меня было то ли еще что-то. Я ему прокричал: «Что, поговорить пришел, давай поговорим». Потом ребята у меня его уже приняли. А потом оказалось, что это был свой человек, но, пользуясь случаем, нужно, наверное, сказать ему спасибо. Потому что он шел впереди. Если бы впереди был тот товарищ, который был реальным убийцей, то еще неизвестно, как могло бы закончиться.