ВОЗ заявил, что в мире стали пить больше алкоголя. А что происходит в Беларуси?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Всемирная организация здравоохранения постоянно делает отчеты. По последним данным, они заявили, что во всем мире стали алкоголь употреблять больше. Я понимаю, почему – пандемия всех закрыла дома. Как наша страна отправляет эти данные ВОЗ?

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:

Есть некие факторы, которые влияют на повышение потребления алкоголя, в том числе и пандемия – люди сидят дома, меньше общаются, меньше двигаются. Поэтому есть некий рост, который Всемирная организация здравоохранения заявила. Но я хотел бы немножко подправить. У нас все-таки в стране снижается потребление алкоголя. Мы сейчас говорим о цифрах не в целом на душу населения, а +15. У ВОЗ, в принципе, статистика и раньше была такая. У ВОЗ +15, у нас раньше была на душу населения, теперь мы говорим о цифрах, о которых и ВОЗ говорит. В нашей стране снижается потребление алкоголя. Плюс ко всему, я бы так сказал: продажа алкоголя еще не свидетельствует о потреблении всего этого. В какой момент человека признают алкоголиком? Статистика ВОЗ и мнение врача Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А что с ним делают, если купили? Куда его?

Иван Коноразов:

Есть еще импорт, экспорт, кому-то сувениры увезли. Наталья Надольская:

Давайте будем думать, что половину купленного в нашей стране алкоголя увезли на сувениры. Программа «12 шагов» и кураторы. Как работают центры анонимных алкоголиков и сколько их в Беларуси Алена Родовская:

В нашей стране алкоголь легко доступен, это не Финляндия. Мнения расходятся, и люди говорят о том, что, если бы повысили цены, это стало дороже, может быть, перестали бы пить. Может быть, но мы живем в стране, которая знает, что такое самогонка.