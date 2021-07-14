ВОЗ заявил, что в мире стали пить больше алкоголя. А что происходит в Беларуси?
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Всемирная организация здравоохранения постоянно делает отчеты. По последним данным, они заявили, что во всем мире стали алкоголь употреблять больше. Я понимаю, почему – пандемия всех закрыла дома. Как наша страна отправляет эти данные ВОЗ?
Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Есть некие факторы, которые влияют на повышение потребления алкоголя, в том числе и пандемия – люди сидят дома, меньше общаются, меньше двигаются. Поэтому есть некий рост, который Всемирная организация здравоохранения заявила.
Но я хотел бы немножко подправить. У нас все-таки в стране снижается потребление алкоголя. Мы сейчас говорим о цифрах не в целом на душу населения, а +15. У ВОЗ, в принципе, статистика и раньше была такая. У ВОЗ +15, у нас раньше была на душу населения, теперь мы говорим о цифрах, о которых и ВОЗ говорит. В нашей стране снижается потребление алкоголя.
Плюс ко всему, я бы так сказал: продажа алкоголя еще не свидетельствует о потреблении всего этого.
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А что с ним делают, если купили? Куда его?
Иван Коноразов:
Есть еще импорт, экспорт, кому-то сувениры увезли.
Наталья Надольская:
Давайте будем думать, что половину купленного в нашей стране алкоголя увезли на сувениры.
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Алена Родовская:
В нашей стране алкоголь легко доступен, это не Финляндия. Мнения расходятся, и люди говорят о том, что, если бы повысили цены, это стало дороже, может быть, перестали бы пить. Может быть, но мы живем в стране, которая знает, что такое самогонка.
Иван Коноразов:
Алкоголь должен быть качественным и дорогим, это однозначно. И плюс ко всему, должен быть дорогим крепкий алкоголь. Потому что сегодня, если мы прочитаем акцизы на слабый и крепкий алкоголь, у нас небольшая разница, разбежка. Люди предпочитают в таком случае – с учетом абсолютного этанола, содержащегося в алкогольном напитке – покупать крепкие напитки, чем, будем так говорить, более слабые. Поэтому разница должна быть существенная.