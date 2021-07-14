В какой момент человека признают алкоголиком? Статистика ВОЗ и мнение врача

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Статистка говорит, что у нас пьют водку – первое место, потом пиво, потом все остальное. Что говорят люди, когда приходят к вам в клуб?

Александр Усик, член республиканского общественного объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков»:

Сообщество не ведет как такового учета. Но могу сказать точно, что приходящие люди просто пьют много. У каждого своя история. Как правило, это зависит каких-то материальных средств, возможностей. Если запойные алкоголики, они, как правило, действительно пьют крепкий алкоголь. Если люди, которые пьют годами без перерыва, то там по-разному. Программа «12 шагов» и кураторы. Как работают центры анонимных алкоголиков и сколько их в Беларуси Алена Родовская:

Сколько человек должен пить, чтобы стать алкоголиком – год каждый день, два года, пять лет? Чтобы алкоголизм стал болезнью.

Александр Усик:

Здесь у каждого своя история и свои физические возможности. Но, в общем-то, проблема начинается тогда, когда человек теряет контроль. То есть если шел на вечеринку, хотел выпить рюмку, а выпил три (и даже не упился), первый вопрос – почему? То есть он сделал не то, что хотел. ВОЗ заявил, что в мире стали пить больше алкоголя. А что происходит в Беларуси?

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Существуют социологические исследования, которые разделяют основные группы употребления спиртного на одного человека. Например, умеренная доза – это когда до 5 литров в год, несущая опасность для здоровья – свыше 8 литров, превышающая норму – от 10 литров. Как вы прокомментируете такие числа? Александр Усик:

Как такового учета нет, здесь самое важное – контроль над употреблением. Если у человека нет этого контроля, то разницы нет, сколько он пьет. Если контроль теряется, как правило, после первой-второй рюмки, следующее употребление как таковое не имеет значения.