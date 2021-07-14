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В какой момент человека признают алкоголиком? Статистика ВОЗ и мнение врача

14 июля 2021 10:51
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Статистка говорит, что у нас пьют водку – первое место, потом пиво, потом все остальное. Что говорят люди, когда приходят к вам в клуб?

В какой момент человека признают алкоголиком? Статистика ВОЗ и мнение врача-1

Александр Усик, член республиканского общественного объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков»:
Сообщество не ведет как такового учета. Но могу сказать точно, что приходящие люди просто пьют много. У каждого своя история. Как правило, это зависит каких-то материальных средств, возможностей. Если запойные алкоголики, они, как правило, действительно пьют крепкий алкоголь. Если люди, которые пьют годами без перерыва, то там по-разному.

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Алена Родовская:
Сколько человек должен пить, чтобы стать алкоголиком – год каждый день, два года, пять лет? Чтобы алкоголизм стал болезнью.

В какой момент человека признают алкоголиком? Статистика ВОЗ и мнение врача-4

Александр Усик:
Здесь у каждого своя история и свои физические возможности. Но, в общем-то, проблема начинается тогда, когда человек теряет контроль. То есть если шел на вечеринку, хотел выпить рюмку, а выпил три (и даже не упился), первый вопрос – почему? То есть он сделал не то, что хотел.

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В какой момент человека признают алкоголиком? Статистика ВОЗ и мнение врача-7

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Существуют социологические исследования, которые разделяют основные группы употребления спиртного на одного человека. Например, умеренная доза – это когда до 5 литров в год, несущая опасность для здоровья – свыше 8 литров, превышающая норму – от 10 литров. Как вы прокомментируете такие числа?

Александр Усик:
Как такового учета нет, здесь самое важное – контроль над употреблением. Если у человека нет этого контроля, то разницы нет, сколько он пьет. Если контроль теряется, как правило, после первой-второй рюмки, следующее употребление как таковое не имеет значения.

В какой момент человека признают алкоголиком? Статистика ВОЗ и мнение врача-10

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Если раньше говорили, что есть определенная доза, которую может человек употреблять, то одни из последних заявлений на этот счет Всемирной организации здравоохранения – она говорит, что вообще нет безвредных доз алкоголя. Любая доза алкоголя несет вред организму.

# Алкоголь # общество # Александр Усик # Иван Коноразов # Елена Кругликова # Алена Родовская # Фотофакт

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